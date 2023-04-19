Мы так ничему и не научились. Готов ли мир к новой пандемии? 19 апреля, 14:11 NV Премиум

Хочу завершить цикл своих колонок под названием «Глубинное государство», обернувшись назад на пандемию Covid и уроки, которые она нам преподала



Впервые напечатано на americanpurpose.com. Колонка опубликована с разрешения редакции

Цикл «Глубинное государство» в целом предназначался для защиты идеи бюрократической автономии, то есть необходимости предоставить бюрократам в административном государстве свободу принимать решения в рамках общего политического руководства, установленного Конгрессом или президентом. Необходимы как автономия, так и политический контроль: политики могут вмешиваться в процесс принятия решений и пренебрегать суждениями экспертов ради краткосрочной политической выгоды, но бюрократы могут превышать свои полномочия, а эксперты могут сильно ошибаться.

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Пандемия Covid подсветила оба явления.