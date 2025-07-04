О замене правительства Украины. Зачем это делается?

Проблема нынешнего правительства не в его низкой компетенции: наоборот, там много высокопрофессиональных специалистов. Проблема заключается в том, что правительство отстранено от принятия ключевых решений, поэтому подавляющее большинство чиновников или крутит колесо ежедневных процессов без надежды на системные изменения (а нужны именно системные изменения), или концентрируется на второстепенных проектах, или воплощает спущенные сверху вредные идеи вроде кэшбека или раздачи всем по тысяче.

По сути, большая часть чиновников приняла эти правила игры, чтобы иметь возможность провести хоть какие-то изменения к лучшему в секторе своей ответственности (а этого мало — страна и люди нуждаются в глубоких системных изменениях). Насколько такая философия «лояльность в обмен на шанс что-то сделать» имеет смысл, зависит от многих факторов. Хорошие исключения единичны.

Возможность замены нынешних чиновников на более квалифицированных вызывает большие сомнения.

Все равно правительство в наших условиях ничего не решает

Во-первых, нынешние и так в основном имеют высокую квалификацию.

Во-вторых, вряд ли удастся уговорить других людей такой же квалификации пойти в правительство на низкую зарплату, пожизненные ограничения и, главное, принципиально второстепенную, подчиненную и несамостоятельную позицию.

В-третьих, руководство государства не ожидает от правительства идей, потому что идеи у них есть собственные. А ожидает прежде всего лояльности.

Так что, скорее всего, придут люди менее компетентные, но точно более лояльные, а может, еще и откровенно более коррупционные. Но это не страшно, ведь все равно правительство в наших условиях ничего не решает.

Здесь мне могут заметить, что новые люди не придут, а произойдет лишь перестановка стульев. Тогда такая операция имеет еще меньше смысла, просто выбивая людей из рабочего ритма во время больших вызовов для всей страны.

В условиях фактического разрушения парламентаризма не надо надеяться, что правительство сможет нормально работать. Пока не будет действенной парламентской коалиции, которая возьмет на себя ответственность за страну (как это бывало во все самые тяжелые моменты новейшей украинской политической истории), ничего хорошего не стоит ожидать.

Зато приход нового правительства означает разрыв преемственности процессов, провал эффективности текущих дел, в том числе, связанных с международным сотрудничеством. Следовательно, все же негативных последствий будет больше.

Зачем же это все делается? Потому что есть иллюзия, что замена правительства принесет политические дивиденды. Но это напрасная иллюзия. Все граждане прекрасно знают, кто руководит страной. Переложить на премьера и министров ответственность за какие-то провалы не удастся.

Замена правительства в нормальных странах является либо следствием смены власти на выборах, либо следствием какого-то ужасного провала. Менять правительство просто так, потому что можем, бессмысленно. Тем более если это будут косметические изменения.

Поскольку правительство занимает второстепенную и подчиненную позицию, замена не принесет пользы ни реформам, ни политическим рейтингам, ни текущей эффективности, ни международным отношениям. Это принципиально неуместная, бесполезная и неинтересная идея.

Но это сделают, потому что могут. Никакой другой разумной причины не существует.

