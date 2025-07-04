Давайте формировать центр решений по спасению Украины

Скоро мы будем вспоминать 2023 и 2024 — как годы очень лайтовой, почти незаметной дроновой войны

Уважаемая общественность и крупный бизнес! Сообщаю вам как человек, который причастен к процессам и в тылу, и на фронте, и в силу своей биографии разбирается в обеих средах на уровне не менее уверенного пользователя.

Сейчас у нас спасение страны буквально лежит на улицах! Подходи и бери. Объясняю на примерах.

Проблема: «Увеличилось количество шахедов»

Решение: частные производители выработали по своей инициативе, низовые военные по своей инициативе это решение приняли и по-партизански сбивают (к сожалению, их пока мало, поэтому это не масштабно).

Внимание, участие государства: примерно ноль.

Проблема: Враг выбивает начисто логистику на ноль FPV

Решение: частные производители выработали по своей инициативе, низовые военные по своей инициативе это решение взяли и используют. К сожалению, этого недорогого работающего решения пока мало, а есть много неработающих.

Сейчас у нас спасение страны буквально лежит на улицах

Внимание, участие государства: примерно ноль.

Проблема: Враг работает по нам массово ФПВ на оптоволокне, а мы — по нему нет

Решение: частные производители выработали по своей инициативе, низовые военные по своей инициативе это решение взяли и используют. К сожалению, этого недорогого работающего решения пока мало.

Внимание, участие государства: в разработке и производстве ноль.

Можно продолжать, но мне не хочется дальше копипейстить, достаточно.

Я здесь не буду расписывать, какой график у россиян. Я просто вам обещаю, что то, что сейчас есть у россиян по шахедам в тылу, фпс на фронте и т. д. — это лишь вступительная стадия. Основная будет такой, что мы будем вспоминать 2023 и 2024 — как годы очень лайтовой, почти незаметной дроновой войны.

Нам надо разрабатывать свои средства, и то срочно.

Очень часто пишут эти буквы «Власть должна…». Давайте пока без этого. Пожалуйста.

Власть у нас есть, она контролирует так называемую правоохранительную систему, то есть следственные и оперативные органы, а также суды. Возможно, это и на пользу в нынешней ситуации. Гм, да, скорее на пользу.

Но выигрывать войну, то есть гонку вооружений, пока государство не научилось.

И не знаю, учится ли. Потому что за три с половиной года, как говорят, и медведя можно научить ездить на велосипеде и курить.

Поэтому я в очередной раз обращаюсь к крупному, среднему и малому бизнесу, а также к активным гражданам, которые просто хотят защитить страну и себя от бедствий, которые постоянно изобретают, разрабатывают и производят наши враги — РФ, Северная Корея, Беларусь, Иран и др.

Господа, давайте формировать центр решений по спасению Украины.

Нам всего лишь нужно три компонента.

Первый — это большие деньги.

Второй — это инженерная часть (разработчики и производители).

Третий — это нетупые военные типа меня, которые навоевали себе понимание того, какие технологические разработки нужны для победы в войне.

Ну правда, разве это много? У нас есть практически все из этого, надо просто, как линзой, свести в одну точку весь этот свет.

