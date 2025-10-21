Что получает Турция в случае окончания войны в Украине

Война в Украине угрожает полностью изменить архитектуру обороны и безопасности в Европе. Гарантии поддержки со стороны США, и даже Пятая статья Устава НАТО о взаимной обороне — вс это сейчас под большим сомнением. А тем временем, по-видимому, ничем не сдерживаемый рост влияния Израиля как регионального гегемона в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, включая проникновение на «задний двор» Турции и столкновение конкурирующих сфер влияния, несет в себе угрозу прямого конфликта между двумя странами. В Турции на сегодняшний день эта угроза, кажется, занимает центральное место в повестке дня.

Реклама

Соперничество между США и Китаем порождает вопрос: придется ли Турции, как и другим странам, в конечном счете встать на чью-либо сторону, или она сможет найти нишу, чтобы извлечь из этой многополярности выгоду для себя?

Но есть и возможности. Появляются перспективы мира в Сирии и Ливане, между Арменией и Азербайджаном, а также курдского мирного процесса внутри самой Турции — все это может способствовать снятию давних точек напряженности с соседями и сулит огромные экономические дивиденды. То же касается и мира в Украине — масштабная послевоенная реконструкция, вероятнее всего, принесет Турции крупные контракты.

И это лишь малая часть. Я мог бы также упомянуть кипрский вопрос и более общую напряженность с Грецией, которая по-прежнему тлеет в Восточном Средиземноморье, а также риски, связанные с потенциальной нестабильностью в Иране после недавних ударов со стороны Израиля и США.

Но начнем с войны в Украине.