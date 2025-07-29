Как связаны Афганистан и будущая одежда украинских военных

Во время войны в Афганистане американцам пришлось испытать на себе холодный горный климат. Что они после этого изобрели

Пять лет назад США начали процесс вывода собственных войск с территории Афганистана. Эту военную операцию называют самой длительной в истории Америки. Но именно во время нее усовершенствовали обмундирование, которое до сих пор считается одним из лучших. В чем его уникальность и каким образом эти разработки могут понадобиться украинской армии?

Во время войны в Афганистане американцам пришлось ощутить на себе холодный горный климат. Их униформа не спасала от пронизывающего холода и стала катализатором ускорения модернизации системы ECWCS (Extended Cold Weather Clothing System — униформа для холодной погоды, проще говоря).

Испытания проводили 10-я горно-пехотная дивизия и 82-я воздушно-десантная дивизия. Результатом стал модернизированный набор вещей из 12 предметов, позволяющих гибко менять конфигурацию одежды при температуре от +10 до -40°C.

Бойцы должны чувствовать себя комфортно, насколько это возможно

Из чего состоит многослойная система полевой одежды (МСПО)? Комплект предметов, который надевает боец, зависит от двух факторов: температура (базовый диапазон +10/-20) и активность (патрулирование, штурм, наблюдательный пост). Разберем на примере комплект для высокой активности. Если это температура от +10°C до 0 °C, то достаточно базового слоя для выведения влаги и ветровки для легкого холода. Если температура снижается до -10°C — добавляется флис или софтшел для изоляции и мобильности. Повышение или понижение температуры, личные характеристики (кто-то больше потеет, кто-то меньше, кто-то больше мерзнет, кто-то меньше) — все это влияет на комбинирование слоев.

Гражданские инновации для военных



Разработка МСПО была невозможна без комплекса новых материалов. Среди них: Polartec Power Dry, Climashield Apex, Gore-Tex. В этом мощно помогли коммерческие решения.

Мембрану Gore-Tex изобретатели придумали еще в конце 1960-х годов, причем во многом это случилось случайно (почитайте историю изобретения, там интересно). Ассортимент использования неожиданный: от кабелей, медицинских приборов до одежды для активного отдыха. Сейчас, наверное, не существует марки туристической экипировки, в которой не использовалась бы мембранная система. Gore-Tex — это показательный пример, как можно взять технологию, разработанную фактически для гражданского рынка, доработать ее и внедрить в армии. Именно это и сделала армия США.

В то же время бывает наоборот, когда продукт для армии становится популярным среди гражданских. Например, так случилось с синтетическим утеплителем PrimaLoft, который лаборатория разрабатывала для одежды военных. В итоге наполнитель используется для одежды альпинистов, туристов, обычных пользователей, которые любят нетяжелые и теплые куртки, для пошива спальников и пр.

Испытание теми, для кого создано

В начале текста упомянул о военных, которые испытывали ECWCS в горной местности. Опытные испытания образцов — едва ли не самая важная часть производственного процесса. К сожалению, в последние годы некоторые из отечественных производителей не придают этому должного значения. А в тендерных требованиях неоднократно замечали отсутствие проверки качества продукта и часто допускают тех, кто ничего не понимает в профильном производстве. К сожалению, до сих пор не все понимают (или не хотят понимать), что разница в подходах к производству между носками, бельем, одеждой и бронежилетами есть. Это все не аналогичные продукты.

Впрочем, на самом деле испытания позволяют оценить, казалось бы, примитивные вещи, на которые в обычной жизни можно не обратить внимание. Например, выяснить, парит или нет, промокает или нет, натирает или нет, давит или нет. Бойцы должны чувствовать себя комфортно. Насколько это возможно. Сейчас же ситуация с качеством поставок такова, что военные нередко покупают те же американские МСПО за собственные средства. Ценник у импортера кусается, поэтому в основном ищут элементы обмундирования, бывшие в употреблении.

Умение принимать решения быстро

Читая историю разных генераций ECWCS, особенно обратил внимание на хронологию разработки. Был там интересный момент, который касался бюрократических процессов (назовем его так). Армия не сразу согласилась с принятием новой генерации, поскольку это требовало дополнительных затрат. Но очень поспособствовали два момента: влиятельные лица, которые продвигали решение, и насущная необходимость (имеющаяся одежда не всегда подходила военным в Афганистане). К чему это привело? Вот здесь интересно. Если внедрение между первой и второй генерацией требовало более десяти лет, то переход от второй и к ECWCS — около семи. Военные дали обратную связь, производитель оперативно «внес правки», чиновники, от которых зависел запуск, оперативно приняли решение. Достаточно быстро по армейским меркам. Но можем ли мы позволить себе такие сроки на разработку? Вопрос риторический, как по мне.

Опыт последних трех лет войны доказал, что украинский производитель может из имеющихся средств выжать максимум. От камуфляжной ткани до дронов. Он наиболее мотивированный игрок на поле производства. Доказывает это и пример разработки отечественного МСПО, который уже начинает проходить проверку в войсках. Таким многослойным комплектом обладают считанные армии в мире. Очень верю и надеюсь, что уже в следующем году украинская армия получит свой ECWCS.