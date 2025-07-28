О первых результатах боевой работы 3-го армейского корпуса

Я писал о необходимости создания армейских корпусов три года и слежу, как их создание влияет на ситуацию на фронте

Основная причина наших потерь не из-за мастерства врага, а из-за системных проблем в организации и управлении войсками. Поэтому важно посмотреть на изменения, которые произошли в полосе 3-го армейского корпуса, командиром которого является полковник Андрей Билецкий, поскольку корпус был развернут одним из первых, и взял ответственность за полосу 4 июня в крайне критической обстановке.

Реклама

Полоса корпуса, если смотреть открытые источники, составляет примерно 120 км на рубеже реки Оскол. На этом направлении на наши войска наступают 20-я и 25-я общевойсковые армии ВС РФ, усиленные отдельными частями 1-й танковой армии. 1-я танковая и 20-я армии входят в состав Московского военного округа и имеют самое лучшее обеспечение и пополнение.

С 1 января по 4 июня 2025 года в полосе двух наших пехотных бригад, где по карте Дипстейт врагу удалось достичь наибольшего продвижения, российские оккупанты захватили 198 квадратных километров.

С 4 июня вся полоса фронта корпуса, включая эти две бригады, была передана под командование Билецкому. За полтора месяца в июне-июле врагу удалось захватить 16 квадратных километров, но в результате контратак 3-й корпус освободил 8 квадратных километров. На данный момент обстановка остается тяжелой, несколько наших позиций находятся в окружении, но все попытки трех российских армий прорвать фронт отбиваются.

Среднемесячные потери снизились примерно вдвое

А теперь самое важное — наши потери. У меня есть подробная информация, что по безвозвратным потерям статистика такова — среднемесячные потери снизились по сравнению с «докорпусным» временем примерно вдвое. Это относительно среднемесячных потерь с 1 января по 4 июня.

И это при том, что в июне интенсивность боевых действий увеличилась.

Возможно, 3-й корпус получил значительные пополнения? Нет, пополнение в бригадах минимальное и значительно уступает потерям.

Возможно, 3-му корпусу дали деньги для закупки дронов, или начали массовые поставки? Нет, 3-й корпус воюет на 90% дронами, закупленными на средства меценатов и пожертвования народа.

Возможно, очень много дают снарядов? Нет, по сравнению с донецким направлением дают меньше.

Тогда что изменилось?

1. 3-я штурмовая бригада, которая стала стержнем корпуса, делает невероятное — она растянулась фронтом на 60 км. Это абсолютный рекорд войны. Одна бригада и три приданных батальона держат 5% всего фронта активных боевых действий и 50% фронта всего корпуса. И при этом на кадрах 3-й ошбр разворачивается корпусное управление и части корпусного подчинения.

2. Управление корпуса изменило тактику действий в обороне во всей полосе. Прекращены встречные бои и непрерывные неподготовленные контратаки для показушных отчетов. Исчез хаос на переднем крае, подразделения вводятся в бой упорядоченно. Системно улучшается взаимодействие и организация разведки и огневого поражения.

3. Билецкий имеет широкие полномочия по продвижению командных кадров под свою ответственность, такое доверие со стороны высшего командования позволяет быстро масштабировать успешные модели организации и управления. Поэтому в корпусе между командирами во всех звеньях исчезла ложь в докладах по обстановке, и улучшилось взаимодействие. Все позиции, которые находятся в окружении, находятся на связи в том числе с корпусом, людям помогают и пытаются спасти.

4. Каждая бригада начала получать пока очень небольшое, но плановое пополнение людьми и боеприпасами, которого раньше могло не быть месяцами. Теперь комбриги могут хоть на что-то рассчитывать и планировать. Бригады прекратили разрывать на маленькие группы для затыкания прорывов у соседей.

Выводы:

1. Андрей Билецкий доказал, что компетентный командир боеспособной бригады, если получает полномочия по самостоятельной организации работы и хотя бы минимальное доверие и поддержку руководства, может в течение 2 месяцев существенно улучшить результаты боевых действий на большой полосе фронта.

2. Оказалось вдруг, что если управление корпуса грамотно организует оборону, контролирует передний край, создает систему работы БПЛА, артиллерии и разведки всех типов, то не надо затыкать дыры во фронте массами войск и стачивать в поисково-ударных действиях в выжженных посадках батальон за батальоном. А российские штурмовые группы просто методично перемалывают, с потерями в 7−10 раз меньше, чем у врага.

3. Работе 3-го корпуса способствует то, что все бригады в его составе работают в одной полосе. К сожалению, у нас есть корпуса, которые разорваны отдельными бригадами по разным направлениям, которые придаются другим различным управлениям, что не позволяет корпусам сыграть стабилизационную роль и улучшить обстановку.

4. Причина продолжения наступления россиян — это, в первую очередь, проблемы управления и организации наших войск. Развертывание и усиление корпусов, ликвидация тактических групп, доверие к командирам корпусов, самостоятельная ответственность в кадровых решениях в масштабе корпуса, плановое ежемесячное усиление людьми, дронами и боеприпасами, в короткие сроки позволит улучшить обстановку на любых направлениях фронта, снизит наши потери и увеличит потери врага.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора