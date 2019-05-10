Об исходе русских из Украины 10 лет назад Сегодня, 09:20 2285 Цей матеріал також доступний українською

Оказалось, что тогда, как и теперь, их на исторической родине никто не ждал

Вот говорят же российские путиноведы, что у нынешнего их самодержца давно вылезли все фобии из закромов его подсознания. И пошли они вразнос настолько, что без клинического вмешательства уже не обойтись. Что советники его, из тех, кто еще в силах что-то рациональное посоветовать, просто молчат – все равно без толку, а то и самому можно попасть под раздачу.

А если это было бы не так, то ему наверняка бы напомнили не такой уже и далекий 2006 год. Тогда в начале лета он запустил Программу возвращения соотечественников на родину.

В Украине это выглядело как некий демарш на озвучку 90% фильмов в кинотеатрах государственным языком. Постановление об этом правительство приняло за полгода до путинской программы. И я хорошо помню реакцию рос-ТВ по этому поводу. Самый, пожалуй, яркий сюжет был из Одессы. Ситуацию почему-то комментировала обычная зрительница, симпатичная студентка-филолог. Она как-то странно теребила шейную золотую цепочку на уровне губ, и в кадр тогда попал момент, когда она как бы покусывает брелок на ней. Возможно поэтому сюжет и запомнился.

Да! И говорила она, конечно, о том, что одесситы возмущены украинским языком. Просто до нельзя. А в кинотеатрах заметно сократилось количество зрителей.

Тогда мне подумалось, почему автор сюжета не попросил комментаторшу оставить в покое цепочку и не тянуть ее в рот, как маленький ребенок. Ведь даже не знающим языка телодвижений было ясно, что эти жесты дают понять – говорящий врет или вещает против своей воли. Я уже не говорю о первом же недоумении: почему российские коллеги не спросили о проблеме, скажем, у директора кинотеатра или соответствующего городского чиновника?

За три года программы уехало 1881 человек, в 2009-м – только восемь

Вскоре оказалось, что подобные сюжеты, не только о языке, российские медиа поставили на конвейер уже как несколько лет. Я просто не заметил этого, как, впрочем, и многие из тех, кому бы это стоило отследить по долгу службы.

И тут программа переселения. Пожалуй, впервые о ее участниках написала Газета по-украински. Только через два года после начала путинских обнимашек. Консульства ни в какую не разглашали фамилий истомившихся русских в Украине, словно это была врачебная тайна. А коллегам из Газеты удалось найти в Полтаве семью Ивлевых – Ирину, молодую учительницу биологии, мать-одиночку с ее же матерью-пенсионеркой. Они уже сидели на чемоданах, получив назначение проживать и работать в городе Жуков Калужской области.

Мотивация Ивлевых была понятной. Ирина ощущала себя русской, хотя и выросла в Полтаве, и даже сказала, что ей не нравится отсутствие в украинских паспортах строки о национальности. Она бы хотела, чтобы ее сынишка ходил в русскоязычный садик, а такой был только один на весь город.

Не говорили о «подъемных». Они были разные для разных регионов России, но точно превышали в несколько раз учительскую зарплату в Украине 2008 года.

Консульство РФ в Киеве тогда сообщило, что путинские путевки на историческую родину получили уже 100 семей. А еще 220 ждут своей очереди.

Тогда же и мне довелось писать материал о программе переселения. На каком-то форуме, кажется в ЖЖ, я нашел некоего Руслана из Житомира. Он писал, что тоже едет на ПМЖ в Россию и с энтузиазмом призывал участников проекта держаться вместе.

Но когда мы с ним созвонились, в голосе Руслана, а это был уже немолодой человек, звучала тоска: «Они же предлагают мне ехать в Читинскую область». И работа. Потенциальный переселенец хотел заниматься культурой, хотя бы на уровне завклуба, а ему предлагали только прозаические источники доходов.

На момент нашего разговора, а это был апрель 2008-го, Руслан уже никуда не ехал. На его воззвание в ЖЖ откликнулся только я…

Официальная цифра переселенцев из Украины в Россию – за три года программы уехало 1881 человек, в 2009-м – только восемь. И это при том, что начинался исход в благополучное для РФ нефтедолларовое время.

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