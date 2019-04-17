О хорошем кино и не только Сегодня, 15:11 831 Цей матеріал також доступний українською

Кому-то может показаться, что общество стало более современным, интеллигентным, научилось рационально мыслить. Но нет

Недавно за ланчем коллеги принялись обсуждать украинское искусство.

– А еще кино! Наконец стали снимать хорошее украинское кино! – говорит журналистка одного регионального издания.

– Да, я стараюсь ходить на все новинки, – соглашаюсь с ней. – Мне нравится. Появляется много хороших фильмов.

– Да, и я хожу! – добавляет она.

Думаю, вот, сейчас можно было бы подискутировать о чем-то интересном. Может, о «Гуцулке Ксене» или «Браме» с Ирмой Витовской, или о «Черном козаке», где не было ни копейки бюджетных денег. Ну, может, даже о недавно вышедшем в прокат фильме «Вулкан».

– Вот, к примеру, Зеленский! Какие фильмы снимает! Чего только стоит этот «Я, ты, он, она» – очень хорошо, – вдруг с энтузиазмом объявляет девушка.

Все равно остаются те, для кого "хорошее кино" — не более чем красочная семейная комедия

И мне больше не хочется ничего обсуждать. Ведь я не смотрела «Я, ты, он, она». И, честно говоря, не собиралась, потому что лица актеров, которые снимаются в этом фильме, и так примелькались — почти вся сетка телепередач на канале «1+1» построена на продуктах их производства. А еще — реклама одного ювелирного дома, развешенная по всему Киеву. И, конечно же, предвыборная агитация, которая тоже успела порядком поднадоесть.

А еще — развлекательные телешоу, цель которых — веселить народ. Но которые лично меня ни капли не смешат. Потому что в этих «шутках» очень много сексизма, расизма и ксенофобии — всего того, от чего мы пытаемся отойти в борьбе за европейские ценности. Потому что все эти «шутки» построены на высмеивании друг друга – это манипулирование популярными стереотипами. С которыми нужно бороться, но никак не распространять их еще больше. Наверное, это и отталкивает больше всего.

Но вот о чем я подумала. Ведь, к сожалению, всегда останутся те, для кого все это по-прежнему будет казаться смешным и «очень актуальным». Те, кто верит всему, что говорят с телеэкранов. И кто не может отличить срежиссированную до деталей игру от реальности.

Грустно, что эти люди не хотят взглянуть на все шире. Увидеть что-то кроме массового развлекательного продукта. Сходить в кинотеатр, посетить кинофестиваль, зайти на выставку популярного искусства, взять пробный бесплатный месяц на Netflix и ознакомиться с действительно классными сериальными новинками, которые обсуждают в разных странах мира.

Все равно остаются те, для кого «хорошее кино» — не более чем красочная семейная комедия. Для кого «хороший юмор» — это шутки про пьяного мужа, жену, которая прячет любовника под кроватью, вечные конфликты с тещей и гаишников, с которыми можно «порешать» за взятку. А «хорошая музыка» — поп-маркет с песнями, лишенными здравого смысла.

Но самое печальное, что всегда останутся те, для кого «хороший президент» — это универсальный солдат, волшебник, который уже через неделю после инаугурации сделает хорошие дороги, отменит визы во все страны, снизит цены на проезд и построит метро на Троещину, одним махом закончит войну на Донбасс, вернет Крым за два дня, повысит зарплаты, пенсии, снизит налоги и организует тысячи рабочих мест по всей стране. Ах да, и уберет в каждом подъезде. И плевать, что половина из этого — это не функции президента в принципе.

Кому-то может показаться, что таких людей в Украине уже не осталось. Что общество стало более современным, интеллигентным, научилось рационально мыслить, сравнивать и анализировать. Но нет.

Выгляните на улицу, сходите на рынок, прокатитесь в метро в час-пик. И вы сильно удивитесь, о чем говорят люди, чему они верят и к чему стремятся.

То, что вы услышите, скорее всего вас не обрадует.

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