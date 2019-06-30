Монстры в Крыму и волшебная конопля Сегодня, 18:05 402 Цей матеріал також доступний українською NASA Появилась новая теория формирования черных дыр NASA

На этой неделе мы узнали, откуда берутся черные дыры. Познакомились с гигантской древней птицей из Крыма. Узнали о волшебных целебных свойствах конопли.

Неделя выдалась довольно интересной. Это даже с учетом того, что для своего традиционного обзора я решил не брать новости о сексе :)

Согласно новому исследованию канадских физиков, не все сверхмассивные черные дыры могут появляться вследствие уничтожения звезд. Ученые предполагают, что эти гигантские загадочные объекты сформировались еще на раннем этапе развития Вселенной. Сами собой. А следовательно, больше черные дыры появляться не будут. Мне обидно, однако, а вам? :)

В Крыму обнаружили останки доисторической птицы чудовищных размеров. Судя по сохранившемуся бедру, эта птица была не менее, чем 3,5 м ростом. Этакая птица-слон, как уже окрестили ее исследователи.

А теперь о приятном. Исследование группы австралийских медиков показало, что каннабидиол — активное вещество конопли — эффективен в отношении грамположительных бактерий, в том числе тех, которые ответственны за многие серьезные инфекции.

Его эффективность сравнима с действием антибиотиков, таких как ванкомицин или даптомицин.

Каннабидиол оказался удивительно эффективен в уничтожении широкого спектра грамположительных бактерий. В том числе и бактерий, которые уже стали устойчивыми к другим антибиотикам.

И напоследок, о квантовых компьютерах.

Австрийские исследователи создали прототип устройства для объединения информации о вычислениях квантовых компьютеров с обычными. Теоретически, эта технология может позволить создать первый рабочий квантовый компьютер.

Ключевой проблемой квантовых компьютеров по-прежнему является потребность в чрезвычайно низких температурах, при которых частицы сверхпроводящих материалов переходят в квантовое состояние.

Главной проблемой, соответственно, является способ соединения «замороженных» квантовых компьютеров и обычных компьютеров, которые, как известно, работают при обычных температурах.