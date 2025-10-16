Тенденция очень плохая. Николаев и Одесса под новой угрозой

Рисковое занятие, но с учетом того откуда запускалось, а это примерно 50 км от Железного Порта временно оккупированной части Херсонской области, испытывают средства поражения по дальности. С учетом имеющихся значений речь может идти о 100−120 км.

Фактически, мы сейчас говорим о проведении врагом испытаний в вопросах дальнейшего террора не столько Херсонской, сколько Николаевской и даже Одесской области ударами посредством КАБ. Российские оккупационные войска испытывают безопасные для их носителей зоны пуска, чтобы, не оказавшись в зоне охвата средств ПВО, терроризировать Николаев и Одессу.

Мягко говоря, тенденция очень плохая. Потому, что КАБ это не Shahed-136. Его не сбить.

Позже, после уточнения всех моментов и их систематизации, чтобы не быть голословным, опишу ситуацию, но уже сейчас, очевидно, угроза от КАБ приобретает новое измерение.

Проблема не только в дальности, но и высоте пуска.

Очевидно, что был применен КАБ на базе ОФАБ-250, но характеристики полета, предварительно, для нас очень плохие, что в очередной раз говорит о необходимости уничтожения носителей — Су-34.

Также скажу, что классическая система приближения H=L/D уже не работает.

