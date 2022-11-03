Игорь Семиволос

Игорь Семиволос

Директор Центра ближневосточных исследований

Нетаньяху возвращается к власти. Что это значит для Израиля, Украины и России

3 ноября, 17:03
Эксклюзив НВ
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Беньямин Нетаньяху — политик с огромным опытом, но в то же время очень контроверсионная фигура, возвращается к власти

Нетаньяху — это целый этап в истории еврейского государства. Он характеризуется двумя противоречивыми моментами. С одной стороны, оппоненты обвиняют его в том, что Нетаньяху подписывал соглашения, которые так или иначе касались ближневосточного мирного процесса. Хотя Нетаньяху — человек, который не очень придерживается каких-либо принципов, если это позволяет ему приблизиться к власти, достичь личных или политических целей.

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Второй момент связан с тем, что он ведет себя как оппортунист. Часто вспоминают утверждение Нетаньяху, сказанное в разгар политической кампании о том, что он пересмотрит отношение о продаже оружия Украине. Но эти слова ни о чем не свидетельствуют и ни к чему не обязывают. Это было сказано в контексте борьбы за так называемые «русские голоса» (голоса выходцев из бывшего СССР) и актуализации украинской темы.

Позволю себе выразить философское видение политики Израиля. Существует системное заблуждение в израильской политической системе. И Беньямин Нетаньяху, олицетворяя ее, сам является такой системной ошибкой. В чем состоит эта ошибка?

Теги:   Израиль Россия Иран Палестина Биньямин Нетаньяху Беньямин Нетаньяху Интифада Игорь Семиволос Ближний Восток Сохнут

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