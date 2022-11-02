«Часто летал к Путину». Каким для Украины и РФ будет будущий лидер Кнессета — «патриарх израильской политики» Нетаньяху. Интервью 2 ноября, 20:30 Эксклюзив НВ Лидер израильской партии Ликуд Биньямин Нетаньяху (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

По данным экзит-поллов, блок экс-премьера Израиля Беньямина Нетаньяху близок к победе на выборах в Кнессет, а сам политик, известен частыми встречами с диктатором Владимиром Путиным, вероятно, станет через несколько месяцев премьер-министром Израиля.

Означает ли это, что Иерусалим будет более пророссийским, чем проукраинским, Радио НВ узнавало во время интервью с израильским политологом Михаилом Пелливертом.

— Конечно же, вопрос Украины или даже, наверное, России уж точно не первостепенный в Израиле. Тем не менее, разумеется, мы мыслим очень эгоистично. Поэтому задам вот таким образом вопрос. Означает ли победа Биньямина Нетаньяху, человека, который всегда находил общий язык с Путиным, победу России?

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— Нет, я бы ни в коем случае не ставил знак равенства. Биньямин Нетаньяху очень талантливый, самый опытный, конечно, израильский политик. Быть может, после смерти Шимона Переса его можно даже назвать патриархом израильской политики. И поэтому если мы исключим его личный интерес, который, конечно же, есть.

Прежде всего политики думают о себе, но он во главу своей консервативной, скажем так, идеологии ставит прежде всего то, что ему представляется высшим израильским интересом.

Если мы будем судить по тем вещам, которые он, во-первых, делал, во-вторых, о которых он писал в книгах, и в-третьих, по тем идеологическим позициям, которые он озвучивал уже в последние годы, особенно в последние полгода, когда он отошел от политики и началась война, то мы можем сделать несколько выводов.

Первый вывод. Скорее всего Биньямин Нетаньяху будет вести очень осторожную политику. [Были] заявления, сделаные, скорее всего, уже уходящим премьер-министром [Яиром] Лапидом, о безоговорочной поддержке Украины. Мне кажется, Биньямин Нетаньяху будет куда более осторожен в своих выражениях.

Во-вторых, Нетаньяху, конечно, понимает, что Израиль ни в коем случае не может быть частью этой оси зла, как говорится. Израиль должен быть однозначно в [когорте] своих западных союзников, а это Америка и Европа. Но при этом я предполагаю, что Израиль, а точнее Биньямин Нетаньяху, постарается более выгодно «продать» израильскую позицию, израильскую поддержку. Разрыв, быть может, отношений с Россией прежде всего выгоден для израильского интереса (то, как Биньямин Нетаньяху понимает израильский интерес).

Я предполагаю, что сделка, если она будет, она будет носить такой характер — израильская поддержка Украины, Запада, более активная позиция, переход к более сокращенному варианту отношений с Россией в обмен на тишину на палестинском направлении, и в обмен на очень произральскую позицию в иранском вопросе.

Это третий мой аргумент, что иранский вопрос для Биньямина Нетаньяху является краеугольным. Он искренне, мне кажется, считает, что это главная опасность для безопасности Израиля в ближайшем и среднесрочном будущем.

И поэтому, я думаю, именно на этом он будет основывать свою внешнюю политику после создания коалиции. Его коалицию я бы назвал консервативной. Эта коалиция будет основываться на очень консервативных силах и поддержке религиозного израильского истеблишмента.