Иван Яковина

Иван Яковина

Обозреватель НВ

Три сценария поражения Кремля. Что происходит вокруг Херсона

26 июля, 16:10
Эксклюзив НВ

Главный театр военных действий сейчас — юг и Херсон. Там будет решаться исход войны

Россия хотела бы, чтобы о Херсоне все забыли, чтобы там ничего не происходило, чтобы его можно было удерживать минимальными силами, разобраться с Донбассом, а затем из Херсона пойти на Одессу и Николаев. Но Украина демонстрирует готовность вернуть себе Херсон, собирает там войска. Игнорировать нельзя. Надо оборонять. И вот — обороняют.

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Дальше будут мои размышления и спекуляции. Я бы сказал так: наступление на Херсон уже началось. Но оно, я бы сказал, гибридное — военно-психологическое, причем психологическая и информационная часть не менее важна, чем военная.

Итак, Россия хочет, чтобы в Херсоне все было тихо, Украине нужно обратное. Чтобы все внимание россиян было приковано туда. Украина перетягивает на себя военную инициативу, решая, где будет проходить следующее большое сражение. И пока делает это с большим успехом, привлекая всеобщее внимание к Херсону.

Киев хочет, чтобы Путин вёз туда как можно больше войск, забирая их с других направлений. Нужны буквально огромные составы с танками, гаубицами, БТР и ПВО, с солдатами и офицерами, со снарядами, топливом и продовольствием, чтобы все они ехали через Днепр в Херсон. Для чего?

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Теги:   Владимир Путин Херсон Война России против Украины

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