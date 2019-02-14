Наша главная цель

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Это станет огромной ошибкой России — начинать любые военные действия в отношении Украины

Я не могу предугадать их действий, но надеюсь, что они будут достаточно разумны, чтобы не провоцировать и не создавать дополнительных международных инцидентов. В то же время сегодня никто не застрахован от кибератак со стороны России, и Украина в этом году станет их главной целью.

В том неприятном и трагическом событии в Азовском море мы вновь видим, как Россия выбрала путь нарушения международных стандартов и норм. Поэтому международное сообщество должно выйти и объяснить, что такое поведение России недопустимо. И моя надежда, конечно, на то, что ситуацию удастся разрядить, моряки и суда смогут вернуться домой, а все участники конфликта наконец‑то сядут за стол переговоров для серьезной дискуссии по решению проблемы Донбасса, и это будет происходить без информационного вмешательства, провокаций и согласно Минским соглашениям.

Вот это точно первоочередная задача, дополнительная милитаризация ситуации — не выход, это только приблизит риски войны. Думаю, главное сегодня — это все же дипломатия.

Любая гонка вооружений провоцирует эскалацию конфликта

Я сторонник переговоров, и поверьте, мы достаточно серьезно оценивали ситуацию в Украине во времена Обамы, я бывал в Киеве с официальным визитом, но мы очень осторожно принимаем решения о предоставлении летального оружия. Любая гонка вооружений провоцирует эскалацию конфликта.

Администрация Обамы инициировала главное — санкции против России, которые также были приняты большинством европейских стран и продлеваются до сих пор. Такая политика против российской агрессии более результативна. Ведь, как видим, Путин ограничился оккупированными территориями Донбасса и не пошел дальше.

Полную версию интервью c Джоном Керри читайте в журнале Новое Время за 14 февраля 2019 года. Републикация текста запрещена

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