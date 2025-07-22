Это все очень плохие сигналы

В обществе есть высокий запрос на справедливость и реальную, а не фасадную борьбу с коррупцией

Безусловно, защита национальной безопасности и суверенитета является ключевой задачей и вызовом для украинского государства. Никто, ни один человек или организация не обладают иммунитетом, если они что-то нарушали или сотрудничали с врагом. Но почему-то это не касается тех, кто годами катался в Москву. ОПЗЖ в полном составе не только заседает в ВР, но и выбирает правительство, определяет бюджет, фактически, влияет на управление воюющей страной.

События последних лет, особенно месяцев и недель, свидетельствуют, что военное положение все чаще используется властью для политически мотивированных дел и обвинений, для дискредитации неподконтрольных власти оппозиционеров, журналистов и структур. Что эти дела часто не имеют ничего общего с громкими заявлениями, а исключительно другую цель — усмирение и запугивание, расправу с неугодными.

Особый размах приобрели внесудебные обыски, которые касаются абсурдных дел многолетней давности. Когда приходят с обыском по делам по ДТП — это сигнал, что на крючке все, что придут к каждому, запугают, заткнут рот, заставят служить не государству, а власти.

В обществе есть высокий запрос на справедливость и реальную, а не фасадную борьбу с коррупцией. К сожалению, антикоррупционные органы, на которые возлагали столько надежд, не всегда избегали политизации и избирательности в своей работе, иногда гоняясь за мелочью вместо того, чтобы сосредоточиться на действительно крупной рыбе. Но в их активе есть очень громкие и важные дела по топ-коррупции, в частности, по депутатам правящей партии, которые брали взятки, вице-премьеру по единству Алексею Чернышеву, министрам правительства Зеленского. Похоже, последнее и стало основанием для дискредитации НАБУ и САП, которые пока не являются полностью подконтрольными Банковой. А должны стать вторым ГБР, работать по вызову, только против «чужих».

Безусловно, сворачивание демократии стало возможным и потому, что наши главные стратегические партнеры сосредоточены в первую очередь на проблемах безопасности и ослабили свою роль «мирового полицейского» в защите ценностей. Украинская власть не упустила возможность использовать это для закручивания гаек.

К сожалению, это все плохие сигналы, которые свидетельствуют об одном — дальше будет. Несмотря на все бравурные решения СНБО о моратории на проверки бизнеса, потому что и это мы слышали десятки раз в течение этих лет, приготовиться и оппозиции, и журналистам, и бизнесу и всем неподконтрольным структурам.

Если Украина — правовое государство и мы действительно стремимся открыть евроинтеграционные кластеры, стоит прекращать все эти внесудебные обыски, потому что это нивелирует роль прокуратуры и судов. Мы зарегистрировали соответствующий законопроект о запрете внесудебных обысков, но его рассмотрение блокируют.

