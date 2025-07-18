Что должно стать одним из главных приоритетов нового правительства

Несмотря на войну и прочие неприятности, первоочередная задача нового правительства — экономический рост. Здесь — ничего нового, — новое будет чуть дальше.

Мы видим, как растут определенные кластеры, повышаются зарплаты. В армии можно заработать до 40 тысяч долларов в год. Активно растет ВПК. Но в то же время все больше людей оказываются за чертой бедности и вынуждены жить на 80 евро в месяц. И это на фоне постоянного роста цен и роста тарифов ЖКУ.

В Киеве это не так заметно, но в провинции…

Особенно мне это бросается в глаза в Донецкой области — все больше людей нормальной внешности просят купить еду. Я не помню такого с 90-х.

Если у пенсионера нет никого, кто бы позаботился о нем — человек обречен на попрошайничество. Тотальная инфляция последних лет просто «съела» пенсии, и теперь они мизерные.

Я сам — сторонник либеральных реформ, сокращения налогов и тому подобное. Но борьба с бедностью должна стать одним из главных приоритетов. Иначе бедность и социальное расслоение станут еще одной линией разлома нации, которая демотивирует людей любить свое государство.

Я не призываю просто повышать пенсии или раздавать очередную «тысячу». И, скажу честно, я сам пока не знаю, как решать эту проблему. Но точно хочу сказать, что в новом правительстве это должно быть акцентом. Иначе превратимся в страну с дорогими авто в столице, и с провинциями, где люди борются за еду.

