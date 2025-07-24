Рекрутинг, мотивация и мобилизация. Что изменилось в Украине

Обусловлена проблема тем, что показатели добровольной мобилизации продолжают падать и того уровня притока добровольцев какой был в 2022-м ожидать не стоит. В свою очередь, не мотивированный боец — не боец.

Тем не менее, единственный шаг навстречу решению это проблемы стало введение финансового поощрения для категории 18−24. Но, на этом эксперименте все и заглохло. Между тем, значительная часть проблем на фронте, которые мы можем сейчас наблюдать — из-за нехватки личного состава.

К проблемам нехватки личного состава относятся отсутствие профессиональной рекрутинговой системы, мотивации мужского населения, в первую очередь, финансовой, общие проблемы мобилизации в контексте информирования и законодательства.

Про финансовую мотивацию я много писал и говорил, думаю, пояснять тут уже просто нечего, а вот по рекрутингу есть что сказать, ведь тут виновной стороной являются как потенциальный рекрут, так и бригады, которые ожидают пополнения.

Бригада в современных условиях — это бренд

Потенциальный рекрут, назовем его так, задумывается о том, куда он попадет уже тогда, когда в комфортных условиях доставляются заботливыми и приветливыми сотрудниками ТЦК в белом бусике в ближайший уютный центр комплектования. То есть, запрос в бригаду, где служит брат/сват/кум/двоюродный брат сестры знакомого из соседнего подъезда, дать отношение, когда на ВЛК хирург ставит «годен» — поздно.

То есть мы приходим к тому, что каждый гражданин должен на своем уровне быть готовым к прохождению службы в составе определенной бригады, к которой, скажем так — душа лежит. То есть, выбираешь заранее себе бригаду, где не растрачивают персонал не по функционалу, например, 92-ю ОШБр или 93-ю ОМБр, и хотя бы держишь это в уме.

В свою очередь, и командирам бригад следует избавлять от совковых стереотипов и привыкать жить в условиях современного медиарынка.

Хорошо представленная бригада, в первую очередь, медийно, будет мотивировать выбирать именно ее как из числа добровольцев, так и будущих, потенциальных рекрутов, но пока не определившихся, вместо того, чтобы ожидать, когда с очередной бусификации пришлют наркомана, чахоточного и шизика-пиромана с садомазо наклонностями. Команда мечты!

Бригада, в современных условиях, это не только боевое формирование, но и бренд — именно так нужно относиться к позиционированию себя в информационном пространстве. Но, как бы это странно не звучало, о более 70% вообще никто ничего не слышал и когда они даже обращаются за помощью по сборам, то для них вообще ничего не движется. Там, где сбор для известной бригады можно закрыть за неделю-две, неизвестная бригада может собирать на какую-то мелочь месяц и более.

Поэтому, проблема тут обоюдная. Когда мобилизованный ноет, что его отправили невесть куда, где комбриг дубина стоеросовая, для которой подшитый подворотничок важнее роты, угробленной в лесопосадке и единственный путь для такого рекрута — СЗЧ, в какой-то степени это и его вина, что он оказался в этих дебрях совковой кринжатины. В свою очередь, когда бригады жалуются, что у них нехватка личного состава, а новые партии присылают из разряда «оторви и выбрось», так возникает вопрос: что вы сделали, чтобы вам прислали другое пополнение? Комбриг поехал лично на отбор, как делают некоторые, но их слишком мало в сравнении с общей массой? Или повысили узнаваемость своего формирования в медиа-пространстве?

Подчеркну, проблем на самом деле много, но говорим мы сейчас именно рекрутинге. И в том виде, в котором он в Украине сейчас существует, назвать его рабочим — язык не поворачивается. Единичные успешные проекты меркнут, на фоне беспросветного мрака и самозабвения.

Время идет, ничего не меняется.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал