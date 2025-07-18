Демобилизации не будет. Как организовать ротацию на фронте?

Зеленский сказал, что демобилизации не будет , будет только ротация. Это — горькая правда

Горькая правда заключается в том, что Россия собирается воевать с нами «вечно» (цитата Владимира Мединского, помощника президента РФ, 16 мая 2025 года).

Но без паники. Мы справимся. За нами — много свободных людей и богатых правительств. У нас самих еще полно сил. Лишь бы достало ума эти силы задействовать.

Нам «всего лишь» надо приспособить армию и страну к долгосрочной войне. Раньше мы даже не пытались, поэтому если мы этим займемся, нам сразу станет легче.

Например, нам надо публично и громко дать ответ на вопрос — сколько мы ожидаем времени службы от среднего мобилизованного?

Мы серьезно считаем, что, как требуют нынешние правила, этот человек должен воевать на фронте постоянно, а если перемещаться временно в тыл, то жить в режиме трудовой колонии?

Давайте думать, как построить армию, которая сохранит государственность

Кто-то вообще имеет примеры восстановления через такое «восстановление»?

Или может лучше — год через год на фронте, два через два? Полгода через полгода?

Ага, людей не хватает? А 107 тысяч СОЧ за текущий год? Это сколько европейских армий у нас только с нового года утекло?

А кто-то вообще этих людей преследует по закону? А, да, оказывается, вы считаете, что это не преступление? Тогда что это?

Если СОЧники не трусы и не предатели, если они действительно не виноваты, что не могут служить в своих частях — то какая, черт возьми, самая популярная причина?

А кто-то тщательно разбирался, почему так? Проводил реальную аналитику, а не бумажные «расследования»? Наказывал, например, тех, кто бездумно посылал людей на смерть? Много мы слышали таких наказаний?

Ах, вы говорите, большинство СОЧ — трусы и предатели? Они совершили тяжкое преступление? Тогда почему только в 3.3% сообщено о подозрении (но это еще даже не решение суда первой инстанции)?

На что мы рассчитываем вообще? Каким образом с такими подходами мы собираемся держать армию в куче? Еще раз говорю — 107 тысяч СОЧ только за полгода. Примерно, как армия Испании. На второе полугодие ожидаем армию Италии.

А на 2026 год? По моим ощущениям, на фронте реально воюет тысяч 400, так что к 2027 году сбежит именно такая цифра. Наступит ли вообще для нас 2027 год?

Словом, пришел новый министр, так давайте садиться и думать, как это все поменять, как построить армию, которая сохранит государственность. Не стоит надеяться на «дипломатические усилия», солдат нам в виде военной помощи никто не пришлет Новой почтой, нам надо все придумать самим. Повторюсь — у страны есть человеческий ресурс, есть большие силы. Просто надо не жить во лжи.

