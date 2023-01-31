Этого ждет Путин? Что происходит в мировой экономике 31 января, 13:53

МВФ улучшил прогноз динамики мировой экономики в 2023 году. Теперь Фонд ожидает рост на 2,9%. Раньше ожидал 2,7%

Изменение, казалось бы, символическое. Но главное динамика. И то, что эти изменения влияют на настроения. А настроения влияют на инвестиционные решения. А инвестиции приводят к росту.

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Теперь в МВФ не ждут рецессию в Европе. Похоже, ее продолжают ждать только Путин, Медведев и их друзья, а-ля Орбан. Но эти ребята заодно продолжают ждать, пока Европа замерзнет, так что у них двойная «радость». А победа Петра в Чехии показывает, что и ставка на то, что инфляция приведет к власти пророссийских популистов не очень-то и работает.

Единственная страна из G7, чью экономику ждет падение — Британия. В 2023 году ожидается, что ВВП Британии упадет на 0,6%. Очень хороший пример того, что могут сделать даже с развитой экономикой и работающими институтами популисты.

Сначала удар Brexit, во многом и определяющий текущую слабость британской экономики, а потом планы «отменить налоги — увеличить расходы — снизить тарифы», — и вот вы уже отброшены назад.

Единственная страна из G7, чью экономику ждет падение — Британия

Еще один пример того, как могут быть опасны референдумы по сложным вопросам, для решения которых и придумали институты демократии. А тут на эмоциях «мы платим этим бюрократам» и «сделаем Британию британской снова» получаем экономический кризис и падение уровня жизни. А теперь опросы показывают, что британцы уже передумали, и сегодня бы никакой Brexit бы не случился. Но уже поздно.

Хорошо, что в Британии нет пророссийских популистов, по крайней мере, среди партий, за которых голосуют. Так что будущее поражение консерваторов не означает приход к власти «друзей Путина».

Что тут может пугать? Разве что перспективы более высоких цен на нефть. Что может помочь Путину, ведь объемы продаж он сейчас восстановил, правдами и не правдами, серыми и черными схемами. И падение доходов российского бюджета идет, в основном, за счет более низкой цены. Цены, которая определяется как «хорошая нефть минус большой дисконт за токсичность». Но если «хорошая нефть» будет расти, то и российская может подорожать. Для нас рецессия в мире, за которую так боролись Путин и Ко, означала бы более резкое падение экономики России. Что ж, вместо резкого падения экономика России продолжит сползать вниз неотвратимо, но постепенно, продолжая варить жабу на медленном огне.

Значит ли это, что все самое страшное для мировой экономики позади? Нет. Просто базовый прогноз теперь оптимистичнее. Без рецессии в США и Европе и без катастрофических последствий от роста ставок. А именно рост стоимости денег в рамках борьбы с инфляцией и создали основные риски для мировой экономики. Пока инфляцию удалось взять под контроль, как кажется, и не завалить мировую экономику. Более того, даже на фондовых рынках пока обошлось без громко лопающихся пузырей.

И где-то в углу гордо ждет выборов Эрдоган. С инфляцией в 80% и Центральным банком Турции, которому запрещено повышать стоимость денег. В рамках борьбы с инфляцией имени экономического гения Эрдогана.

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