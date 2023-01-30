Новый президент Чехии. Что нужно знать украинцам о Петре Павеле 30 января, 13:21

В Чехии на президентских выборах победил Петр Павел. Но кто он и какие у него взгляды — у нас знают мало

Павел — либерал и абсолютно проевропейский политик, считающий членство Чехии в НАТО и Евросоюзе необходимым, неизбежным и выгодным.

«Я думаю, что в эти бурные времена нам нужно, чтобы пост главы государства не занимал человек, который либо молчит, либо, если говорит, то пытается расколоть общество», — сказал Павел в одном из предвыборных интервью, явно намекая на Милоша Земана.

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Павел также поддерживает поставки оружия Украине: «Украина — суверенное государство с демократически избранным правительством. Прекращение поставок оружия будет означать, что украинские военные понесут большие потери, а Украина в конечном итоге перестанет существовать как независимое государство. Это, конечно, не в наших интересах, и это риск для будущего. Поэтому нам нужно помочь Украине отстоять свою независимость».

Главной темой на этих выборах в Чехии была война в Украине

Павел изначально был за полноценную поддержку Украины и крайне негативно относится к России. Он не верит в возможность революции в РФ. «Никакой демократической революции в России в обозримом будущем не будет. Не только из-за прочности режима, но и из-за ментальности многих россиян», — говорил Павел в октябре в интервью изданию Politico. — В России нет пространства для возникновения настоящего оппозиционного движения. Даже Алексей Навальный на самом деле — не настоящий оппозиционный лидер. Он определенно не либеральный демократ, он просто другого типа русский националист. Хотя, конечно, как партнер на переговорах он был бы лучше, чем нынешнее руководство".

Все это говорит о том, что Павел будет полярно отличаться от пророссийского Земана, и это точно на пользу Украине.

И в заключение надо отметить, что главной темой на этих выборах была война в Украине. Многие чехи в опросах озвучивали, что перед реальной угрозой начала полномасштабной войны с Россией важно, чтобы во главе государства президентом стал военный. В итоге, прагматизм и патриотизм чехов помог Петру Павелу стать президентом Чехии, а бывший премьер-министр и популист Андрей Бабиш проиграл.

Текст опубликован с разрешения автора

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