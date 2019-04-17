Мир, о котором мечтает Китай Сегодня, 09:15 2415 Цей матеріал також доступний українською

Остается всё меньше сомнений в том, что непрерывное развитие Китая знаменует собой наиболее значимое геополитическое событие XXI века

На этой неделе лидеры ЕС собрались в Брюсселе для проведения саммита с Китаем – страной, которую еще недавно называли своим «системным конкурентом», и США – чьи торговые переговоры с Китаем близятся к концу, хотя в документах национальной безопасности Поднебесная все еще значится как «стратегический противник».

При этом удивительно, что западные лидеры не работают над общей целью и не задаются главным геополитическим вопросом нашего века.

Какой мир хочет создать Китай?

Как он пытается достичь этого?

И что должны сделать США и Европа для того, чтобы повлиять на результат?

На данный момент, остается всё меньше сомнений в том, что продолжительный рост Китая знаменует собой наиболее значимое геополитическое событие XXI века. Тем не менее, представители США и Европы, погрязшие в проблемах – от иммиграционных пертурбаций администрации Трампа до Брексита – не смогли уделить должное внимание этой линии перелома.

Так появился худший из миров

Некоторые отрицают те фундаментальные изменения, которые может привнести на мировую арену стремительно развивающийся Китай, пошатнув порядок институтов и принципов, установленных США и их союзниками после Второй мировой. Другие признают, что растущее напряжение между Пекином и Вашингтоном – главная опасность нашего времени, но не предлагают каких-либо стратегий или решений, достойных такого эпохального вызова.

Так появился худший из миров.

Опасаясь намерений США подорвать развитие Поднебесной, президент Си Цзиньпин удвоил свою решимость закрепить хватку Коммунистической партии в регионе, развивая при этом глобальную экспансию страны. Европейские союзники, уязвленные торговой войной и отсутствием какой-либо стратегии США по отношению к Китаю – страхуют свои ставки.

Президент европейского совета Дональд Туск на этой неделе сообщил о прорыве в нескольких основных торговых разногласиях ЕС, связанных с передачей новых технологий и государственными промышленными субсидиями. Несколько дней спустя в Хорватии, китайский премьер Ли Кэцян отдал дань уважения стандартам и законам ЕС на саммите с участием Центральных и Восточноевропейских стран, закрывшем 40 сделок и расширившим свои ряды до Греции, превратив так называемое объединение 16+1 в 17+1.

Эта довольно положительная европейская новость только подчеркивает умение, с которым китайские лидеры реализовывают свои исторические амбиции.

Грэхам Аллисон, один из самых проницательных американских наблюдателей за Китаем, цитирует сингапурского премьер-министра Ли Куан Ю, который незадолго до своей смерти в 2015 сказал: «Китай настолько смещает мировой баланс, что мир будет вынужден найти новый. Невозможно притворяться, что это всего лишь очередной большой игрок. Это самый большой игрок в мировой истории.»

И в этом контексте Китай хочет сыграть пьесу в трёх актах.

В идеале Китай планирует вытолкнуть США из своего региона Азии или хотя бы снизить влияние Вашингтона. Во-вторых, Поднебесная постарается сместить или заменить США на тех рынках, где сумеет – включая основные части Европы – особенно, благодаря инициативе «Один пояс и один путь».

Наконец, очевидно, что Пекин к моменту 100-летнего юбилея КНР в 2049 году мечтает стать доминирующей экономической, политической и, возможно, военной силой в мире, где демократия остается, но авторитарные системы крепнут.

«Китай беззастенчиво подрывает систему союзников США в Азии», – пишет Ориана Скайлар Мастро из Джорджтаунского университета в Foreign Affairs. «Пекин подстрекал Филиппины дистанцироваться от США, поддерживал попытки Южной Кореи смягчить свой подход к Северной Корее и защищал позицию Японии против американского протекционизма. Он откровенно военизирует Южно-Китайское море… И больше не хочет довольствоваться партией второй скрипки США и желает напрямую кинуть вызов в Индо-Тихоокеанской области».

Однако за пределами Азии Китай расширяется еще быстрее.

Сложно переоценить важность инициативы «Один пояс и один путь», чье влияние может в разы превосходить американский План Маршалла, у которого с его $13 млрд бюджета не было ни мировых планов, ни соответствующих ресурсов.

На запущенную в 2013 году инициативу «Один пояс и один путь», по самым скромным подсчетам, Китай уже тратит $400 млрд с сотнями миллионов на подходе – для проектов с 86 странами и международными организациями, в том числе и с членом большой семерки – Италией.

Хотя «Один пояс и один путь» – это схема развития, её привилегии для политики и безопасности Китая становятся всё более очевидными. Например, с помощью членов ЕС, выступающих против обвинений в нарушении прав человека в странах Африки и Ближнего Востока.

Наконец, растет число экспертов считающих, что Китай хочет заменить США, координируя мировую повестку дня и внедряя правила.

Бредли Э. Тэйер и Джон М. Френд, авторы книги «Как Китай видит мир» (2018) пишут: «К 2040-му ведомые Западом институты останутся, но их либеральные принципы будут искажены реформами, требуемыми Пекином. По мере возрастания экономической силы Китая, всё больше развитых и развивающихся стран станут зависимы от китайской торговли и инвестиций. Пекин будет использовать свою экономическое искусство управления государством для того, чтобы заставить страны приуменьшить или отказаться от их демократических ценностей или либеральных законов».

К тому времени, их относительные ресурсы станут намного более сильным рычагом давления.

Если Китай достигнет оглашенных целей развития к столетнему юбилею Коммунистической партии в 2021-м, а потом и к столетию КНР в 2049-м, его экономика будет на 40% сильнее экономики США к первой дате и в три раза – ко второй (рассчитанная паритетом покупательной способности).

Когда ставки настолько высоки, новые вопросы просто необходимы. Хватит ли у Пекина средств для того, чтобы достичь таких смелых целей и могут ли США с Европойповлиять на его траекторию развития?

Ответ на оба вопроса - да, но…

Вновь проснувшаяся вера китайских лидеров в судьбу – куда более влиятельная сила, чем думает Вашингтон. Рынки финансов и политический капитал Запада перенасыщены теми, кто недооценивал долговечность развития Китая.

Тем не менее, замедляющаяся экономика Китая, потеря производственных рабочих мест и растущая автократия открывают новые уязвимые места. Всё выше уровень недовольства среди элиты бизнеса, политического класса и иностранных инвесторов.

Выбирая, большинство стран мира всё ещё скорее бы жили в мире где главная роль отдана США, а не Китаю.

Тем не менее, для реализации этой возможности, США и Европа должны изменить свой курс в трех аспектах.

Сперва, они должны решить местные вызовы, которые делают их демократические и экономические модели менее притягательными в мире. Им придется оживить или в некоторых случаях воссоздать мультилатералистские и другие системы, созданные после Второй мировой войны. Наконец, они должны найти путь к объединению, чтобы интенсивнее и эффективнее взаимодействовать с Китаем и формировать будущее – сотрудничая с Китаем где это возможно и соперничая, когда это необходимо.

Теперь очевидно, чего хочет Китай, и срочная ответная реакция США и Евросоюза необходима.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Фредерика Кемпа. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени