О последнем поступке Илона Маска, который станет для Трампа катастрофой

Илон Маск, — его самый большой любимец и соратник, который его когда-то называл «самым любимым человеком в мире», — объявил о создании своей собственной партии. И объявил как раз накануне промежуточных выборов в Конгресс, когда разница в поддержке между демократами и республиканцами будет незначительной, и каждый голос будет на вес золота.

Следствием участия Маска в выборах может стать подрыв базового электората республиканцев и безусловная победа демократов.

Если Трамп потеряет хотя бы одну палату Конгресса, это будет для Трампа почти катастрофой. Ведь он не сможет реализовывать свои, скажем так, нестандартные планы и намерения, потому что появится мощная американская институция в виде Конгресса, которая будет тормозить его экзотические инициативы. И тогда Трампу, и всей идеологии трампизма наступит конец.

Я уже даже не говорю о том, что демократы пообещали, что сразу после победы на выборах в Конгрессе их первой задачей будет начало импичмента Трампа. И получается, что к этому импичменту будет непосредственно причастен Маск, — его фаворит и человек, который имеет почти неограниченные ресурсы и медийные возможности.

Все это потому, что в политике стратегия всегда должна преобладать над тактикой. У Трампа со стратегией всегда были проблемы, потому что он всегда делал акцент на тактике — на ярких заявлениях, невероятных обещаниях и медийных заголовках. Но никогда — на стратегии, расчетах и понимании последствий своих действий. И история о нивелировании стратегии — не только об Украине или, например, тарифной политике.

Эта история теперь — о команде самого Трампа и ее вдохновителе Маске, в котором Трамп за медийными заголовками не увидел главного — человека, который может запросто похоронить того, кому он должен был бы быть действительно благодарен за то, что вывел на первые роли в американской политике.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал