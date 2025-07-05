Маск объявил о создании собственной политической партии

Об этом он сообщил в соцсети X.

«Когда речь идет о банкротстве нашей страны из-за расточительства и коррупции, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня Американская партия создана, чтобы вернуть вам свободу», — написал Маск.

Реклама

В пятницу, 4 июля, в День независимости США, миллиардер провел опрос на своей странице, спросив, стоит ли создавать собственную политическую силу под названием «Американская партия». 65,4% участников опроса высказались «за», тогда как 34,6% - «против».

1 июля газета The New York Times сообщила, что Илон Маск пообещал создать новую политическую партию, если законопроект Республиканской партии по налогам и расходам будет принят.

Бывший союзник Трампа предположил, что если законопроект о внутренней политике будет принят, он быстро сформирует новую «Американскую партию» и поддержит претендентов на праймериз против почти каждого республиканца в Конгрессе.

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, Американская партия будет сформирована на следующий день. Нашей стране нужна альтернатива системе демократов и республиканцев, чтобы люди действительно имели голос», — написал он в понедельник, 30 июня, в соцсети Х.

Также Маск обязался принять конкретные меры, заявив, что поддержит представителя Томаса Масси из Кентукки, одного из самых выдающихся противников законопроекта Трампа. Хотя различные фракции Республиканской партии выражали обеспокоенность относительно законодательного пакета, что потенциально может повредить его принятию, почти каждый член Конгресса от Республиканской партии поддерживает определенную его версию.

29 мая Илон Маск объявил о своем уходе из администрации Трампа, поскольку истек срок, в течение которого миллиардер официально мог занимать должность «специального госслужащего».

Маск публично выразил недовольство масштабным законопроектом о расходах в США, который приняла Палата представителей по настоянию Трампа. В частности, он заявлял, что этот «большой хороший законопроект» противоречит целям сокращения государственных расходов.

После этого между Маском и Трампом возник публичный спор со взаимными резкими обвинениями. В частности, Маск заявил, что без него Трамп «проиграл бы выборы», и обвинил президента в «неблагодарности». Трамп в ответ сказал, что «очень разочарован» Маском и что тот «сошел с ума».