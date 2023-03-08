Большая проблема для Путина. Как Китай использует Лукашенко
Лукашенко привез много хороших фото с Си Цзиньпином (Фото:REUTERS)
Работа Тихановской, Объединенного переходного кабинета очень не нравится Путину
Реакция Светланы Тихановской на то, что ей «влепили» судом Лукашенко пятнадцать лет колонии, была очень спокойной. Это не было что-то неожиданное. Мы знали, что будет от 15 до 20 лет. Мы тоже понимаем, что это имеет такой пиар-эффект. Ясно, что этот приговор не будет приведен в исполнение. Это отличается от других судов, где людей реально сажают на годы, как Алеся Беляцкого, нобелевского лауреата. Пару дней назад ему дали 10 лет тюрьмы, и он будет сидеть на самом деле. Но против Светланы Тихановской ведется такая массированная психологическая кампания.
Они пробуют нажать на ее мужа, который сейчас сидит, ему добавили еще полтора года заключения, в дополнение к 18 годам, которые ему уже дали до этого. Они распространяют слухи, что он вообще умер, и адвокату нужно было идти в СИЗО, чтобы убедиться, что все с ним хорошо. Также они просто вошли в квартиру Тихановских, конфисковали и выставили на аукцион квартиру. Но сегодня стало известно, что аукцион не состоялся, потому что никто эту квартиру не купил. Это тоже какая-то акция солидарности, никто не хотел покупать ворованную режимом квартиру.
В каком-то смысле мужа Тихановской режим использует в качестве заложника, но не только у нее сидит заложник. К примеру, у многих журналистов, выехавших из Беларуси, сидят дети, у кого-то родители, у кого-то родные. И ясно, что режим использует это, чтобы запугать, возможно, но также, чтобы шантажировать. Были такие случаи, например, когда спецслужбы связались с людьми, которые находятся в экзили, и сказали, когда ты что-то сделаешь, будут проблемы у твоей семьи, у твоих родных, которые сейчас сидят в заключении.
Есть много параллелей между тем, что делает Россия на оккупированных территориях и тем, что делает Лукашенко с белорусами.