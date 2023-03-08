Большая проблема для Путина. Как Китай использует Лукашенко 8 марта, 13:26 Эксклюзив NV Лукашенко привез много хороших фото с Си Цзиньпином (Фото:REUTERS)

Работа Тихановской, Объединенного переходного кабинета очень не нравится Путину

Реакция Светланы Тихановской на то, что ей «влепили» судом Лукашенко пятнадцать лет колонии, была очень спокойной. Это не было что-то неожиданное. Мы знали, что будет от 15 до 20 лет. Мы тоже понимаем, что это имеет такой пиар-эффект. Ясно, что этот приговор не будет приведен в исполнение. Это отличается от других судов, где людей реально сажают на годы, как Алеся Беляцкого, нобелевского лауреата. Пару дней назад ему дали 10 лет тюрьмы, и он будет сидеть на самом деле. Но против Светланы Тихановской ведется такая массированная психологическая кампания.

Видео дня

Они пробуют нажать на ее мужа, который сейчас сидит, ему добавили еще полтора года заключения, в дополнение к 18 годам, которые ему уже дали до этого. Они распространяют слухи, что он вообще умер, и адвокату нужно было идти в СИЗО, чтобы убедиться, что все с ним хорошо. Также они просто вошли в квартиру Тихановских, конфисковали и выставили на аукцион квартиру. Но сегодня стало известно, что аукцион не состоялся, потому что никто эту квартиру не купил. Это тоже какая-то акция солидарности, никто не хотел покупать ворованную режимом квартиру.

В каком-то смысле мужа Тихановской режим использует в качестве заложника, но не только у нее сидит заложник. К примеру, у многих журналистов, выехавших из Беларуси, сидят дети, у кого-то родители, у кого-то родные. И ясно, что режим использует это, чтобы запугать, возможно, но также, чтобы шантажировать. Были такие случаи, например, когда спецслужбы связались с людьми, которые находятся в экзили, и сказали, когда ты что-то сделаешь, будут проблемы у твоей семьи, у твоих родных, которые сейчас сидят в заключении.

Есть много параллелей между тем, что делает Россия на оккупированных территориях и тем, что делает Лукашенко с белорусами.