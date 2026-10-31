Что посмотреть. ТОП-5 лучших детективных сериалов 2026 года

В 2026 году сыщиком может стать кто угодно. Составитель кроссвордов. Отставной актер. Пьющий норвежский полицейский. Стажер ФБР, которого вчера отправили варить кофе. Удостоверение больше не главное. Главное — уметь смотреть и думать головой.

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Жанр давно устал от гениев в плащах, и самые интересные сериалы года это как бы понимают. Почти все их герои играют роль. Людвиг выдает себя за брата-полицейского. Бэзил когда-то сыграл Шерлока Холмса и теперь вынужден им стать. Молодой Мегрэ носит имя, которое до него сделали великим другие. Детектив здесь не профессия, а маска, и интереснее всего наблюдать, когда она начинает прирастать к лицу. Любопытная трансформация жанра, за которой чертовски интересно наблюдать.