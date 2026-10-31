Олексій Бондарєв

Олексій Бондарєв

Оглядач кіно

Що подивитися. ТОП-5 найкращих детективних серіалів 2026 року

31 жовтня, 18:31
NV Преміум
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Нові детективні серіали (Фото: Шедевр)

Нові детективні серіали (Фото: Шедевр)

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Обираємо найкращі серіали для шанувальників справжніх детективів.

У 2026 році детективом може стати будь-хто. Укладач кросвордів. Актор на пенсії. Норвезький поліцейський, що зловживає алкоголем. Стажер ФБР, якого ще вчора посилали варити каву. Посвідчення більше не має вирішального значення. Головне — вміти спостерігати й думати власною головою.

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Жанр давно втомився від геніїв у плащах, і найцікавіші серіали року, здається, це розуміють. Майже всі їхні герої грають певну роль. Людвіг видає себе за брата-поліцейського. Безіл колись зіграв Шерлока Холмса й тепер змушений ним стати. Молодий Мегре носить ім'я, яке до нього прославили інші. Детектив тут — не професія, а маска, і найцікавіше спостерігати за тим, як вона починає зростатися з обличчям. Цікава трансформація жанру, за якою до біса захопливо стежити.

Теги:   Серіали Найкращі серіали

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