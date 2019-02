Лондонские банкиры и сериал "Слуга народа" Сегодня, 10:36 2064 Цей матеріал також доступний українською

Единственное, что сейчас интересует инвесторов – результаты выборов, которых они опасаются, что выражается в ставках

На текущей неделе вышло много статистики, которая могла бы разочаровать инвесторов. Это и упавшие розничные продажи в Штатах (привет Трампу и его шатдауну), и цифры по ВВП Германии, которая только благодаря какой-то мелочи (цена вопроса – 150 млн евро или половинка аэробуса, которую успел склепать какой-нибудь завод) избежала клейма рецессии. И пусть по итогам 2019 года для экономики Германии все еще прогнозируется плюс, замедление мировой экономики уже очевидно. А особенно очевидно в ЕС, что привело к усилению позиций доллара относительно евро, где курс ушел ниже отметки в 1,13. В то же время, настроение на фондовых рынках пока можно назвать позитивным. Это заметно и по динамике индекса S&P500, который чуть прибавил за последние 7 дней и утро пятницы откроет на отметке в 2745 пунктов.

Это видно и по интересу к развивающимся рынкам. Ведь именно там начинаются все паники, когда испугавшись угрозы бада-бума инвесторы начинают забирать деньги в безопасные юрисдикции. Пока же деньги движутся в обратном направлении. И на этой неделе, например, состоялось дебютное размещение еврооблигаций Узбекистана. Казалось, не прошло и года, как на рынки пришел Таджикистан, а тут и плов-бонды подвезли. При этом украинскому Минфину остается только облизываться на условия, по которым вышел на рынки Узбекистан. Страна, недавно обновившая прошивки диктатора, избрав нового бессменного лидера нации, смогла привлечь 5-и и 10-и летние бумаги. Доходность размещения составила 4,7% и 5,3%.

Доходность украинской кривой пока остается в диапазоне 8,5%-10,5%. И можно с уверенностью говорить о том, что пару процентных пунктов нам стоят выборы, которые, по словам спекулянтов и инвесторов, «никогда не приходят вовремя». Уверенность в предвыборном зашкаливании ставок подтверждается после событий текущей недели, когда центр украинского сегмента еврооблигаций переместился в Киев, на конференцию Dragon Capital. Единственное, что сейчас интересует инвесторов – результаты выборов, которых они опасаются, что выражается в ставках. Но если они приезжали разобраться, то уезжали, еще больше запутавшись, что хорошо отражено в динамике последних торгов. Если пару недель назад основным кошмаром инвесторов была победа Юлии Тимошенко, то приехав в Киев, они обнаружили, что этот кошмар уже не очень актуален. Но зато им на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли цифры, демонстрирующие другой тихий ужас – это победа Зеленского. И если Тимошенко было традиционное зло для рынков, где понятно было, почему это плохо, то Зеленский пугает будущей слабостью и полной неопределенностью.

И тот факт, что теперь многие в Лондоне посмотрят сериал «Слуга народа» (благо тот уже есть на Netflix) вряд ли сможет им помочь, ведь определённости с этим не прибавилось, а разве что добавилось страхов, учитывая, какую риторику использует главный герой в контексте МВФ. Более того, теперь у инвесторов появился новый самый большой страх – это президент Зеленский и премьер-министр Тимошенко. И пока эти страхи актуальны, покупать украинский долг никто спешить не будет. Навес потенциального спроса будет сохраняться как на внешнем рынке, так и на внутреннем, и судя по социологии, 22 апреля станет самым активным торговым днем в украинском сегменте в последние годы, а может и в истории в целом. Если, конечно, мы снова не пропустим вечеринку и не появимся на рынках в тот момент, когда деньги уже бегут в другом направлении. Пока же о готовности выйти на рынки из Украины заявила только Укрзализниця, которой Камбин уже согласовал граничные условия выпуска, установив потолок в привлечении на уровне в 11%. Мог бы просто запретить выходить на рынок сейчас, ведь понятно, что любой корпоративный заемщик должен будет заплатить гораздо больше при текущем уровне ставок.



На внутреннем рынке чуть ослабла гривня, которая отошла от 27,0 гривен за доллар и торгуется ближе к 27,2. Возможно, сказывается валютная либерализация и те послабления, что получил бизнес, в том числе по дивидендам. А возможно, изначально забежали слишком далеко в надежде на иностранных инвесторов. На первичных аукционах остаются стабильные ставки и высокий спрос, в объемах которого уже, правда, можно и не разглядеть коварную руку запада. Иностранцы будут ждать выборов и запуска Clearstream, который позволит покупать ОВГЗ, не выезжая из Лондона и не посещая киевских нотариусов. При этом если отбросить выборы, цифры остаются оптимистичными. Последние данные показали, что в четвёртом квартале экономика Украины приросла 3,4%. Можно было бы даже сказать, что на зависть Германии, если бы у нас была общая база сравнения и если бы не последний масштабный аналитический отчет Мирового Банка, который поймут только дипломированные экономисты, согласно которому выходит, что c текущими темпами мы достигнем текущий уровень Польши через 50 лет.

