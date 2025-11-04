Удержим гривну сегодня, а там как-то будет

Сколько бы мы ни писали и говорили о событиях на глобальных финансовых рынках, но для всех нас, кто живет в Украине, вопрос стабильности гривны остается одним из важнейших

Так уж сложилось, что для рядового украинца именно курс гривни к доллару, а теперь и к евро, был и остается главным индикатором состояния дел в экономике страны.

Это где-то там в Америке мало кого, кроме финансистов, интересует курс доллара к другим валютам. Оно и понятно: внутри страны только доллары, а за границу ездит не так уж и много людей. Гораздо важнее, чтобы не повышались цены на товары и услуги и основные биржевые индексы росли, ведь по данным последнего обзора Gallup, 62% взрослого населения США инвестирует долю личных активов в рынок акций. В Украине никаких биржевых рынков уже давно нет, поэтому так же, как рост индекса S&P 500 греет душу рядового американца, увеличивая его состояние, украинцы утешаются тем, что курс гривни остается стабильным, а значит зарплаты и пенсии еще чего-то стоят.

В течение последних лет курс более-менее стабилен, и если заглянуть в октябрьский «Инфляционный отчет» НБУ, то там четко написано, что «НБУ и в дальнейшем будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка и привлекательность сбережений в гривне и обеспечить устойчивое снижение инфляции до цели 5%». Сказали, как отрезали! И это хорошо, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Как же НБУ удается поддерживать стабильность национальной валюты в такие сложные времена военного времени? Ответ прост: