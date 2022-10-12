Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию об осуждении попыток аннексии территорий Украины
Генассамблея ООН осудила попытки аннексии Россией территорий Украины (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)
Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, поддержала проект резолюции, осуждающий незаконные попытки аннексии временно захваченных Россией территорий Украины.
Резолюцию поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 — воздержались.
Против голосовали Беларусь, КНДР, Никарагуа, Россия и Сирия.
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