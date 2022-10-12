Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию об осуждении попыток аннексии территорий Украины

12 октября, 23:14
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Генассамблея ООН осудила попытки аннексии Россией территорий Украины (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Генассамблея ООН осудила попытки аннексии Россией территорий Украины (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, поддержала проект резолюции, осуждающий незаконные попытки аннексии временно захваченных Россией территорий Украины.

Резолюцию поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 — воздержались.

Против голосовали Беларусь, КНДР, Никарагуа, Россия и Сирия.

Инфографика: скриншот via Reuters / YouTube

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   ООН Резолюция Генассамблея ООН Оккупация Война России против Украины Временно оккупированные территории аннексия

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