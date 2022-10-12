Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию об осуждении попыток аннексии территорий Украины

Против голосовали Беларусь, КНДР, Никарагуа, Россия и Сирия.

Резолюцию поддержали 143 страны, пять выступили против, 35 — воздержались.

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