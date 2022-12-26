Россия — узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН 26 декабря, 16:12

Мы начали борьбу за лишение России статуса постоянного члена Совбеза ООН

Сегодня мы сделали важный шаг. Украина инициировала процесс, направленный на исключение России из Совета Безопасности ООН и Организации в целом.

Мы заявили на официальном уровне свою детальную и аргументированную позицию, почему пребывание России в Совбезе ООН и организации в целом — нелегитимное. Мы предоставили подробные доказательства того, как 31 год назад российская делегация, по сути, просто оккупировала кресло СССР в СБ ООН — государства, которое на тот момент прекратило свое существование — без уставных оснований на это.

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Изнасилование Устава произошло на основе… простой смены табличек «СССР» на «Российская Федерация».

Это грубое нарушение пункта 2 статьи 4 Устава ООН, четко определяющее единую легитимную процедуру вступления в Организацию.

Более трех десятилетий на этот позорный факт просто закрывали глаза. Но Украина не будет молчать. Сегодня мы начали борьбу за лишение России статуса постоянного члена Совбеза ООН. Эта борьба не будет простой. Ей будут противодействовать, и не только Россия. Но мы не будем мириться с ложью и фальсификацией. Задания бывают сложными, но нет ничего невозможного.

Более трех десятилетий на этот позорный факт просто закрывали глаза

Заключительный фрагмент без преувеличения исторического документа, который МИД сегодня обнародовал:

«Украина призывает государства — члены ООН восстановить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом.

Руководствуясь принципом равноправия членов ООН, Российская Федерация должна пройти тот же международно-правовой путь обретения членства в Организации, что и другие страны.

Украина инициирует комплексный процесс, направленный на достижение целей этого заявления и в этом контексте готова к взаимодействию с другими странами для совместной защиты Устава ООН и международного права от разрушительного влияния Российской Федерации".

Полный текст заявления уже на сайте МИД. Каждый Посол Украины будет теперь работать над выполнением поставленной задачи.

Текст опубликован с разрешения автора

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