Украина официально поднимет вопрос исключения РФ из Совбеза ООН 26 декабря, 03:05 Россия продолжает находиться в Совбезе ООН (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что 26 декабря в ООН будет официально поднят вопрос исключения РФ из Совбеза ООН.



"Завтра мы официально выступим с позицией. У нас вопрос очень простой - имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совбеза ООН и ООН в целом?", - заявил министр.



Видео дня

Он подчеркнул, что партнеры Украины также стали чаще поднимать проблему денуклеаризации РФ.

"Эти вопросы пока не обсуждают на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, но уровнем ниже люди уже задают вопрос – какой должна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности", - заявил Кулеба.

20 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать незаконное пребывание РФ в Совбезе ООН.

