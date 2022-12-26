Украина официально поднимет вопрос исключения РФ из Совбеза ООН

26 декабря, 03:05
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Россия продолжает находиться в Совбезе ООН (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Россия продолжает находиться в Совбезе ООН (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что 26 декабря в ООН будет официально поднят вопрос исключения РФ из Совбеза ООН.

"Завтра мы официально выступим с позицией. У нас вопрос очень простой - имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совбеза ООН и ООН в целом?", - заявил министр.

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Он подчеркнул, что партнеры Украины также стали чаще поднимать проблему денуклеаризации РФ.

"Эти вопросы пока не обсуждают на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, но уровнем ниже люди уже задают вопрос – какой должна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности", - заявил Кулеба.

https://www.youtube.com/watch?v=0Q-6q19hsQw
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20 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать незаконное пребывание РФ в Совбезе ООН.

https://www.youtube.com/watch?v=t7Hi9QASXs8
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   ООН Совбез ООН Дмитрий Кулеба

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