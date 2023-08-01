Виден столб дыма. В Севастополе прозвучали взрывы — фото

1 августа, 18:30
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Дым от взрыва в районе Севастополя 1 августа (Фото:Крымский ветер / Telegram)

Дым от взрыва в районе Севастополя 1 августа (Фото:Крымский ветер / Telegram)

В оккупированном Севастополе вечером во вторник, 1 августа, слышали взрывы. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на местного жителя.

Обновлено в 19:25. OSINT-аналитик Status-6 в Twitter написал, что место взрыва — воинская часть 63876-Р, арсенал 758-го логистического центра Черноморского флота России.

Местный Telegram-канал Крымский ветер пишет, что из центра Севастополя виден столб дыма. Канал предполагает, что взрывы произошли в районе Севастопольской ТЭЦ (поселок Сахарная Головка). Крым.Реалии пишет, что в том же районе находятся четыре склада оружия, боеприпасов, техники и военного имущества российских оккупантов.

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Кремлевская марионетка в Севастополе Михаил Развожаев у себя в Telegram утверждает, что «в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА», на месте «загорелись трава и кустарники».

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30 июля в минобороны страны-агрессора России заявляли, что оккупированный Крым «атаковали» сразу 25 беспилотников. По версии оккупантов, 16 из них «сбили».

Вечером 28 июля в Казачьей бухте во временно оккупированном Крыму взорвался склад боеприпасов российских войск. По данным украинской разведки, в районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810-я отдельная бригада морской пехоты РФ.

24 июля взрывы произошли на аэродроме в поселке Веселое под Джанкоем, а 22 июля — на аэродроме Октябрьское, где, по данным росСМИ, хранилось три тонны артснарядов.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Севастополь Война России против Украины взрывы в Крыму

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