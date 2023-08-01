Виден столб дыма. В Севастополе прозвучали взрывы — фото 1 августа, 18:30 Дым от взрыва в районе Севастополя 1 августа (Фото:Крымский ветер / Telegram)

В оккупированном Севастополе вечером во вторник, 1 августа, слышали взрывы. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на местного жителя.

Обновлено в 19:25. OSINT-аналитик Status-6 в Twitter написал, что место взрыва — воинская часть 63876-Р, арсенал 758-го логистического центра Черноморского флота России.

Местный Telegram-канал Крымский ветер пишет, что из центра Севастополя виден столб дыма. Канал предполагает, что взрывы произошли в районе Севастопольской ТЭЦ (поселок Сахарная Головка). Крым.Реалии пишет, что в том же районе находятся четыре склада оружия, боеприпасов, техники и военного имущества российских оккупантов.



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