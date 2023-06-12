В Крыму шокированы все. Хватит ли воды полуострову 12 июня, 16:56 NV Премиум

Местные коллаборационисты тоже в определенной степени прозрели

Я знаю о прогнозах по устройству взрывов на производстве химических веществ на Крымском Титане. Это производство с задействованием различных ядовитых веществ. И если они попадут в неконтролируемом виде в окружающую среду, понятно, что они отравят не только воздух (одна из основных форм угроз для людей) и не только тех, кто живет вокруг этого производства. Здесь и Херсонская область, и Крым. Мы многого не знаем об объемах веществ, которые там хранятся, и какой на тот момент будет ветер, и так далее. Здесь должны больше говорить специалисты, эксперты. Но очередную искусственную катастрофу со стороны российских оккупантов теперь уже, после подрыва дамбы на Каховской ГЭС, просто никак нельзя исключать.

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Предприятие Крымский Титан работает. Там есть цикл производства продукции. Город Армянск и люди, которые там живут, в основном работают на этом производстве. Оно является бюджетоформирующим предприятием для этого города.

Россияне за собой будут оставлять разрушенную территорию. Кажется, они уже смирились с осознанием того, что не удержат захваченные ими территории, что они будут освобождены. И поэтому они решили оставлять нам эти оккупированные ими территории в таком виде, чтобы мы десятилетиями пытались их привести к соответствующему уровню.

То, что россияне называют эвакуацией, это не для того, чтобы сохранить здоровье, жизнь людей,