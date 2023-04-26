Гонка цифровых валют. Как США оставаться на шаг впереди остальных 26 апреля, 14:21 NV Премиум

То, как будет выиграна гонка цифровых валют, будет не менее важно, как и то, кто ее выиграет

Когда в 1957 году Советский Союз запустил на орбиту Спутник, западные директивные органы в Соединенных Штатах и других странах были шокированы тем, насколько они отстали от своего заклятого соперника. Будучи застигнутыми врасплох, они быстро мобилизовали масштабные усилия, чтобы наверстать упущенное, в ходе процесса заложив основу для GPS, широкополосный сервис Starlink, военную связь и многие другие технологии, которые позволяют современному миру вести свою деятельность.

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Сегодня блокчейн и цифровые активы обладают тем же трансформационным потенциалом, что и спутниковая связь для предыдущего поколения. Вместе с тем, несмотря на призывы к большему лидерству США в этой области — включая прошлогодний личный «указ о регулировании криптовалют» президента США Джо Байдена — США рискуют отстать в глобальном масштабе.

В ходе первоначальной космической гонки федеральное правительство США провело общенациональную кампанию по инвестированию в образование STEM (наука, технология, инженерия и математика), создало НАСА и в конечном итоге высадило астронавтов на Луну. В конце концов, победа в этой гонке также обеспечила США доминирующее положение во многих ключевых технологических секторах. Америка преуспела, потому что правительство дало свободному предпринимательству и человеческой изобретательности общую цель и общую миссию.

Сегодня в борьбе за преимущество в цифровых валютах, участвуют как правительства, так и частные субъекты, некоторые из которых открыто враждебны по отношению к США и их союзникам. В настоящее время 114 стран (на долю которых приходится 95% мирового ВВП) рассматривают возможность запуска цифровой валюты центрального банка, а экосистема криптовалют и цифровых активов в последние годы резко увеличилась в размерах (а иногда и просто взорвалась).

Деньги имеют такое же стратегическое значение, как и полупроводники

Со своей стороны, администрация Байдена полностью взяла на себя обязательство сохранить США в авангарде технологий, которые влияют на национальную безопасность и будущую экономическую конкурентоспособность.

Двухпартийный Закон о Чипах и науке от 2022 года предусматривает масштабные государственные инвестиции для укрепления отечественного производства полупроводников, а также исследований и разработок в области квантовых вычислений, искусственного интеллекта и других областях. По аналогичным стратегическим причинам администрация также ужесточила экспортный контроль, чтобы не дать Китаю воспользоваться всеми военными и экономическими преимуществами американских технологий. Как объяснил в прошлом году советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, США намерены «сохранять максимально возможное преимущество» над своими соперниками.

Деньги имеют такое же стратегическое значение, как и полупроводники. Не секрет, что роль доллара США как доминирующей мировой резервной валюты уже давно является основным источником глобального могущества Америки. Доллар имеет значение не только потому, что он обычно используется для расчетов по международным сделкам, но и потому что он лежит в основе гораздо более широкой системы платежей, финансов и сбережений, основанной на правилах.

Белый дом дал понять, что понимает, что поставлено на карту.

В прошлогоднем исполнительном указе подчеркивалось, что «Соединенные Штаты заинтересованы в ответственных финансовых инновациях, расширении доступа к безопасным и доступным финансовым услугам и снижении стоимости внутренних и трансграничных переводов средств и платежей, в том числе путем продолжения модернизации государственных платежных систем». В нем также указывается, что цель состоит в том, чтобы «укрепить лидерство Соединенных Штатов в глобальной финансовой системе и в технологической и экономической конкурентоспособности, в том числе посредством ответственного развития платежных инноваций и цифровых активов».

Вместе с тем, когда дело доходит до цифровых активов, недавние действия администрации Байдена идут вразрез с заявленными целями. За последние несколько месяцев агрессивные правоприменительные действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США, предупреждения со стороны Белого дома и целая глава в Экономическом докладе президента, посвященная осуждению цифровых активов, угрожают превратить (в основном спровоцированную самими) «крипто-зиму» в ледниковый период.

История показывает, что такие действия могут быть контрпродуктивными. Как правило, такое жесткое правоприменение подталкивает рыночных игроков к платформам без надзора, непрозрачным рискам и истории слабого контроля над финансовыми рисками. Если эта тенденция приобретет более масштабный характер, мы можем в итоге столкнуться с параллельными глобальными платежными системами, которые не будут соответствовать текущим правилам.

Если США провалят регулирование цифровых активов, они могут потерять свое преимущество в секторе с огромным коммерческим потенциалом и значительными последствиями для национальной безопасности. В условиях все более цифровой экономики американская финансовая инфраструктура, в основном аналоговая, устаревает — страдая от высоких затрат, досадных задержек, «огороженных садов», которые приводят к балканизации пользователей и острой уязвимости, такой как единая точка отказа.

К счастью, ответственно управляемые технологии на основе блокчейна уже решают многие из этих проблем, позволяя миллионам людей, находящихся на нижней ступени экономической лестницы, отправлять, тратить и сохранять с трудом заработанные деньги с той же безопасностью, низкой стоимостью и скоростью, что и текстовое сообщение.

В декабре Агентство ООН по делам беженцев запустило пилотную программу по предоставлению универсальной цифровой денежной помощи украинским военным беженцам. Это был лишь один из примеров того, каким образом можно расширить масштабы гуманитарной помощи с помощью практически мгновенных, мобильных, отслеживаемых и устойчивых к коррупции платежных систем.

Тем временем в странах, где инфляция достигла угрожающего уровня, люди обращаются к надежным цифровым долларам как к средству сбережения. Миллионы рабочих-мигрантов отправляют зарплаты домой, не неся затрат на непомерную комиссию за денежные переводы, и компании все чаще признают преимущества технологии блокчейна для улучшения цепочек поставок.

США должны стремиться к наращиванию этих усилий, чтобы гарантировать, что будущее денег, платежей, благотворительности и торговли останется привязанным к доллару. Конгресс должен вмешаться, чтобы обеспечить конструктивную нормативно-правовую базу для индустрии цифровых активов, начиная с законодательства о платежных стейблкоинах. Хорошая новость заключается в том, что комитет Палаты представителей по финансовым услугам только что опубликовал законопроект, который кодифицирует важные стандарты резервирования, транспарентности и интероперабельности. Это жизненно важные меры защиты прав потребителей. Стейблкоины должны стать ответом Америки на системы электронных денег и цифровых активов, формирующихся по всему миру.

США традиционно решали стратегические задачи, используя уникальные преимущества государственного и частного секторов. Продолжающиеся усилия по дедолларизации, развитие параллельных платежных систем и растущий глобальный спрос на общедоступные деньги — все это черты одной из ключевых экономических проблем, с которыми мы сталкиваемся. То, как будет выиграна гонка цифровых валют, будет не менее важно, как и то, кто ее выиграет. Создавая условия, которые удерживают зарождающуюся отрасль блокчейна и цифровых активов у себя дома, США могут оставаться далеко на шаг впереди остальных.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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