Издержки конфликта с Китаем. Что потеряет экономика США 25 апреля, 16:41 NV Премиум

Любые жертвы ради национальной безопасности не должны приноситься с легкостью. А с акцентом США на угрозах своей безопасности не следует соглашаться со слепой верой

Выступая 20 апреля, спустя пять лет после начала когда-то немыслимой торговой войны с Китаем, министр финансов США Джанет Йеллен тщательно подбирала слова. В своей речи, касавшейся широкого спектра вопросов, она назвала новые условия американского взаимодействия с Китаем: приоритетом стала озабоченность национальной безопасностью, а не экономические соображения. Тем самым официально завершился 40-летний период, когда якорем в самых важных двусторонних отношениях в мире была экономика и торговля. Йеллен заняла почти конфронтационную позицию в вопросе безопасности: «Мы не пойдем на компромисс в этом вопросе, даже если придется пожертвовать экономическими интересами».

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Мнение Йеллен вполне соответствует резко антикитайским настроениям, охватившим сейчас США. Согласно этому «новому Вашингтонскому консенсусу», как выразился колумнист газеты Financial Times Эдвард Люс, политика взаимодействия была первородным грехом в американо-китайских отношениях, потому что она позволила Китаю безудержно пользоваться наивностью американцев, сфокусированных на заключении сделок. И лучшим примером здесь является вступление Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году: Америка открыла свои рынки, в то время как Китай якобы нарушил обещание стать больше похожим на Америку. Политика взаимодействия, согласно этой кривой, но популярной логике, открыла двери для угроз безопасности и для нарушений прав человека. Теперь американские официальные лица решительно настроены громко захлопнуть эту дверь.

В 2022 году объем чистых сбережений в США упал до 1,6% от национального дохода

Сейчас уже готовятся новые решения. Президент Джо Байден собирается подписать указ, вводящий ограничения на прямые иностранные инвестиции (сокращенно ПИИ) американских компаний в определенные «стратегические технологии» в Китае, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления. Америка отвергает китайские утверждения, будто эти меры призваны задушить развитие Китая. Подобно санкциям против китайского телеком-гиганта Huawei, а также рассматриваемым сейчас санкциям против социальной сети TikTok, эта мера также оправдывается аморфными соображениями национальной безопасности.

Американские аргументы опираются не на твердые доказательства, а на презумпцию злодейских намерений, связанных с двойным назначением и слиянием военных и гражданских технологий в Китае. Впрочем, Америка не может разобраться с собственной путаницей в сфере безопасности, а именно: здесь плохо отличают недостаточность американских инвестиций в инновации от реальных и воображаемых угроз со стороны китайских технологий.

Стоит отметить, что речь Йеллен демонстрирует сходство взглядов у обеих супердержав. Открывая XX съезд Компартии Китая в октябре прошлого года, председатель КНР Си Цзиньпина произнес речь, в которой акцент тоже делался на национальной безопасности. Поскольку обе страны в равной мере боятся угроз безопасности, которые они создают друг для друга, переход от политики взаимодействия к политике конфронтации оказывается взаимным.

Йеллен совершенно верно представила этот переход как трудный выбор. Но она лишь намекнула на экономические последствия конфликта. Непросто измерить эти последствия количественно. Однако американское общество заслуживает объяснений, чтобы понять, что именно стоит на кону, когда его лидеры пересматривают жизненно важные экономические отношения. Новое, очень интересное исследование помогает ответить на этот вопрос.

В только что опубликованном исследовании Международного валютного фонда (его краткое изложение содержится в вышедшем в апреле 2023 года обзоре «Перспективы развития мировой экономики») предпринята первая попытка подсчитать возможные издержки. Экономисты МВФ рассматривают эту проблему сквозь призму глобального замедления («slowbalization»): сокращение международных потоков товаров и капиталов из-за геополитических стратегий «решоринга» (возвращение выведенного за рубеж производства обратно в страну) и, как это называет сама Йеллен, «френдшоринга» (перенос размещенного за рубежом производства из враждебных стран в союзные страны-единомышленники).

В результате таких действий ПИИ фрагментируются на «два блока». Согласно оценкам МВФ, формирование американского блока и китайского блока может привести к сокращению глобальных объемов выпуска почти на 2% в долгосрочной перспективе. А поскольку Америка обладает крупнейшей экономикой в мире, на ее долю придется значительная часть этих упущенных объемов.

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард недавно обратила внимание на другой канал возможного негативного влияния эскалации американо-китайского конфликта на экономику. Опираясь на проведенное сотрудниками ЕЦБ исследование, она сделала акцент на росте издержек и инфляции из-за сбоев в производственно-сбытовых цепочках, которые может вызвать спровоцированная этим конфликтом фрагментация ПИИ. В исследовании ЕЦБ делается вывод, что геостратегический конфликт может привести к росту темпов инфляции почти на 5% в краткосрочной перспективе и примерно на 1% в долгосрочной перспективе. Далее последует побочный эффект для монетарной политики и финансовой стабильности.

В целом, сделанные на основе экономических моделей расчеты издержек этого конфликта свидетельствуют о возникновении стагфляционного сочетания снижения объемов выпуска с ростом инфляции, что трудно назвать незначительным аргументом в нынешнем хрупком экономическом климате. Полученные данные вполне согласуются с экономической теорией. Страны торгуют друг с другом, чтобы использовать выгоды сравнительных преимуществ друг друга. Входящие и исходящие потоки иностранных инвестиций призваны обеспечить аналогичные выгоды: офшорную эффективность транснациональным корпорациям, которые сталкиваются с ростом издержек на своих внутренних рынках, и привлечение иностранного капитала для повышения внутреннего экономического потенциала, и создания рабочих мест. Несмотря на различия в политических системах и структуре экономики, это верно, как для Америки, так и для Китая. Соответственно, конфликт будет уменьшать эти выгоды.

Но в американском случае имеется важный нюанс. Из-за хронического недостатка внутренних сбережений экономические последствия конфликта с Китаем начинают выглядеть в совершенно ином свете. В 2022 году объем чистых сбережений в США (сумма сбережений домохозяйств, бизнеса и госсектора с учетом амортизации) упал до 1,6% от национального дохода, что намного меньше долгосрочного среднего значения этого индикатора за период с 1960 по 2020 годы — 5,8%. Испытывая недостаток сбережений, но желая инвестировать и расти, США в полной мере используют выгоды «непомерной привилегии» доллара как доминирующей в мире резервной валюты. Америка свободно импортирует избыток сбережений из-за рубежа, а для привлечения иностранного капитала поддерживает огромный дефицит счета текущих операций и сальдо многосторонней торговли.

И поэтому, экономические интересы Америки, с ее дефицитом сбережений, тесно увязаны с огромным дисбалансом в торговых и финансовых потоках. Если исключить крайне малую вероятность увеличения внутренних сбережений США, нарушение этих потоков по любым причинам (например, из-за связанных с Китаем соображений безопасности) не может не привести к значимым экономическим и финансовым последствиям. Как говорится в процитированном выше исследовании, эти последствия могут принять форму замедления темпов роста экономики, повышения темпов инфляции и, вероятно, ослабления доллара.

Вряд ли это идеальный результат для экономики США, которая и так уже находится в опасном моменте бизнес-цикла. Любые жертвы ради национальной безопасности не должны приноситься с легкостью. А с акцентом США на угрозах своей безопасности не следует соглашаться со слепой верой.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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