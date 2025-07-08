Тимоти Снайдер

Американский историк, профессор Йельского университета, специалист по истории Восточной Европы

Ужасный замысел Трампа

8 июля, 16:03
С принятием смертоносного закона Трампа («большой и красивый» законопроект) США сталкиваются с перспективой архипелага концентрационных лагерей на всей своей территории

Концентрационные лагеря — это места рабского труда, который так соблазнителен. Среди многих других целей, советская власть использовала труд заключенных концентрационных лагерей для строительства каналов и разработки шахт. Нацистская немецкая система концентрационных лагерей придерживалась той же логики — только в ее капиталистической версии: она привлекала предприятия с перспективой получить недорогую рабочую силу.

Мы знаем это и не имеем никаких оправданий, чтобы бездействовать.

Что будет дальше в США?

