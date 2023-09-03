Сериал «Дело Коломойского» только начинается. Что дальше 3 сентября, 17:29

Коломойский в СИЗО. Если бы четыре года назад сказали, что такое может произойти, то это назвали бы ерундой или пропагандистской манипуляцией

Над этим посмеялись бы и сам Коломойский, и Порошенко, да и многие другие серьезные люди. Такую ситуацию назвали бы шуткой и ненаучной фантастикой в стиле сериала «Слуга народа». Но это произошло. И это еще один пример того, что не имеет смысла прогнозировать украинскую политику на несколько лет вперед.

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В 2014 году глупой шуткой казалась бы сама идея о том, что Владимир Зеленский мог стать президентом Украины. Если бы в 2019-м или даже в 2021-м сказали, что Зеленского в западном мире будут называть новым Черчиллем, над этим хохотали бы не только у Порошенко. Но и это также произошло.

Украинская политика принципиально непредсказуема на долгосрочный и даже на среднесрочный период. Все может быстро поменяться, и не так, как ожидалось. Более-менее надежно прогнозировать можно лишь на ближайшие месяцы. В некоторых ситуациях даже за полгода многое может измениться.

Безусловно, СИЗО — это не судебный приговор. Но интересно, что Коломойский не пошел под залог.

Безусловно, СИЗО — это не судебный приговор. Но интересно, что Коломойский не пошел под залог

Политико-правовой сериал «Дело Коломойского» только начинается. И он может длиться годами. Первые резонансные антикоррупционные дела до сих пор в судах, и еще не известно, когда и чем они закончатся.

Между прочим, это и о том, что мало ужесточить наказание за коррупцию, надо прежде всего навести порядок с работой правоохранительных органов, и особенно с судебной системой.

Очевидно, что подозрение Коломойскому и его пребывание в СИЗО — это демонстративный акт. С точки зрения политической тактики это демонстрация борьбы с коррупцией, и что неприкасаемых не будет.

Стратегически, это — предупреждение на будущее для многих представителей политических и бизнес-элит. И нет сомнений, что такое предупреждение им не понравится.

В телеобращении Зеленский подчеркнул, что не будет «многолетнего „как всегда“ в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше, чем закон и любые правила».

Но стоит помнить, что закон и правила должны работать универсально, в том числе и к тем, кто сегодня является частью власти. И чтобы закон работал эффективно и неуклонно, надо в определенной степени усовершенствовать сам закон (как минимум в процессуальном измерении), а также сформировать такую систему судопроизводства, когда судьи будут работать на закон, а не на себя.

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