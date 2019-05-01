Кого и что стоит заметить Зеленскому Сегодня, 07:13 954

Кадровая политика новоизбранного президента станет определяющим фактором его пятилетней каденции в стране, которая не будет прощать ошибки

Украина замерла в ожидании инаугурации нового президента. Верховная Рада пока не назначила дату этого события, но уже наверняка можно предположить, что Владимир Зеленский попытается из своей инаугурации сделать шоу.

Украинское общество любит шоу. Вскормленное пятничными политическими программами Савика Шустера и Евгения Киселева, оно любит смотреть, как политики обещают, жгут эмоциями, обвиняют друг друга и играют на публику.

Но у любого шоу – ограниченная область действия. Эмоции затихают к утру, когда нужно вновь просыпаться и приступать к работе. Чтобы президентская каденция Зеленского не превратилась в череду различных шоу – на телевидении, в социальных сетях или на стадионах – ему необходимо сформировать команду.

Уже сейчас становится понятно, что ключевые роли в будущей Администрации президента и партии Слуга народу могут отойти ближайшим соратникам нового президента по "квартало-приватовскому" кругу – таким как братья Шефиры, Андрей Богдан, Тимур Миндич и Кирилл Тимошенко. У украинцев может возникнуть логичный вопрос: а почему они? Где их опыт в реформировании страны? Почему мы должны им доверять?

Если Зеленский хочет выглядеть успешным политиком, то ему стоит научиться доверять людям, с которыми он, возможно, лично не очень хорошо знаком, но которые доказали свою квалификацию в проведении нужных стране реформ, имеют надлежащую репутацию и способны смотреть не только в завтрашний, но и в послезавтрашний день.

Одно дело – обеспечить победу на выборах, а совсем другое – руководить страной

Понятно, что предвыборная гонка сблизила Зеленского с тем же Богданом, который постоянно был рядом и давал свои советы по текущей ситуации. Но Украине намного понятнее политическая логика Айвараса Абромавичуса или Александра Данилюка, которым, насколько мне известно, пока не были обещаны должности в системе президентской власти Зеленского. Есть целая плеяда молодых политиков – например, из межфракционного объединения Еврооптимисты, способных поднять качество украинской политики на новый уровень. Есть несколько первоклассных специалистов по антикоррупционной тематике – в том же Центре противодействия коррупции и Transparency International.

Скажу проще: за пять лет президентства Петра Порошенко страна очень устала от еженедельных откровений журналистов-расследователей о том, как очередной соратник главы государства сел на государственный актив или денежный поток. И если Зеленский во время дебатов на Олимпийском стадионе серьезно говорил о том, что "я, Петр Алексеевич, результат ваших ошибок" – сейчас хороший момент задуматься о том, как эти ошибки не повторять.

Зеленскому стоит лучше присмотреться к своей команде и понять, кто на что способен. Для реформы госпредприятий мало лишь уметь проталкивать решения и пользоваться доверием президента. Надо еще знать, как эти самые госпредприятия реформировать. Для качественных изменений в Укроборонпроме мало даже этого – нужна еще кристально чистая репутация, ведь оборонный госконцерн за последние годы становился фигурантом множества скандалов.

Вспомню такой пример. Дональду Трампу помог выиграть президентские выборы в США в 2016 году Стив Бэннон, бывший редактор правого издания Breitbart News. После победы Бэннон вместо должности главного стратега кампании получил должность главного стратега Белого дома. Но своей скандальностью и неумением находить общий язык с прессой и обществом он лишь навредил Трампу – и, в итоге, был уволен. Вывод прост: одно дело – обеспечить победу на выборах, а совсем другое – руководить страной.

Понятно, что президентский политический стиль может быть разным. Совсем необязательно быть официозным политиком в духе Петра Порошенко, который в пасхальную ночь ходит по церквям разных конфессий и фотографируется там вместе с супругой Но сам по себе стиль, который так много значит для Зеленского – это и акцент на социальные сети, и на элементы шоу – вряд ли сделает жизнь в стране качественнее и комфортнее. Для этого нужны профессиональные кадры. К тому же, эти кадры должны быть понятны обществу.

Я хорошо помню, как проходила закрытая презентация списка Блока Петра Порошенко во время встречи с иностранными инвесторами в 2014 году. Иностранным инвесторам были очень непонятны некоторые фамилии в этом списке. Уже тогда надежда на масштабные изменения наткнулась на старые лица, причастные к не самым прозрачным бизнесово-политическим комбинациям.

Не надо повторять старые ошибки. Прозрачность политики формирования президентских кадров может стать началом чего-то настоящего, ведь общество устало разочаровываться. Доверие 73% украинцев, в конце концов, еще нужно оправдать. А они плохо умеют прощать ошибки, как это на своем опыте убедился Порошенко.

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