Когда Украина – новый дом Вчера, 09:21 2002 Цей матеріал також доступний українською

Мы становимся частью глобального мира. В котором признак "своего" теперь определяется не цветом кожи, а набором ценностей

Вызвали Uber. Приехал парень по имени Адебовале. Он из Нигерии, не студент. Приехал в Украину, потому что смог получить тут рабочую визу. Приехав в Украину, Адебовале некоторое время пытался устроиться на работу. Опубликовал резюме на сайтах и стал активно звонить по объявлениям о найме. Его никуда не взяли. А те, кто приглашал на интервью, видя его, отказывались, ссылаясь на то, что вакансия уже закрыта.

Тогда Адебовале поехал в Польшу и купил со вторых рук автомобиль. Вернулся в Киев, оформил контракт с Uber и сел за руль. Парень работает и параллельно учит язык. Занимается спортом, встречается с девушкой. Относится к жизни позитивно, всю дорогу, пока ехали, шутил над тем, как киевляне воспринимают то, что он чернокожий. Некоторые, по его словам, отказываются ехать. Открывают двери автомобиля, вскрикивают «О, Боже!» и закрывают, не сев. А тот, кто садится – часто стесняется говорить по-английски и не умеет распознавать элементарные слова. Многие обращают внимание на цвет кожи и показывают своё пренебрежение, тыкая пальцем и не церемонясь в выражениях.

Речь не о сытых и довольных экспатах

Uber пока чуть ли не единственная компания в Украине, которая принимает в свои ряды людей вне зависимости от цвета кожи, знания языка и других факторов. Компании Uber безразлично являетесь ли вы выходцем из Африки, Китая, Ирана, ортодоксальным евреем или трансгендером. Всё, что интересует эту компанию – результат. Есть результат – работаем, нет результата – не работаем. Вот и весь расклад.

Десятки лет в нашей стране присутствует довольно большое количество выходцев из стран Африки, Азии и Ближнего Востока. Речь не о сытых и довольных экспатах, занимающих топ-менеджерские позиции и живущих здесь как у бога за пазухой. Речь о студентах, беженцах из неблагополучных стран, простых рабочих, предпринимателях и просто тех, кто решил попробовать сделать Украину своим новым домом. Но в силу необразованности общества, а также из-за того, что десятки лет Украина являлась фактически закрытой страной, воспринимая любого приезжего и не понимающего местные реалии – как чужака, многие, в первую очередь афроукраинцы и выходцы из ближневосточных стран до сих пор являются изгоями.

Но время идет и всё меняется. Мы становимся частью глобального мира. В котором признак «своего» теперь определяется не цветом кожи, а набором ценностей и готовностью соблюдать общие правила. Поэтому пора принять тот факт, что в нашей стране, особенно с приходом в неё глобальных корпораций – скоро станет ещё больше людей, которые не родились в Украине. Среди которых, будет много тех, кто “О, Боже!” использует для коммуникации только английский язык. Людей с разным цветом кожи, разным разрезом глаз, разными религиозными предпочтениями и “О, Боже!” – разным восприятием нашей действительности. Чем таких будет больше – тем более терпимым, толерантным к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям будет становиться общество. И я считаю, что это если не самый, то наиболее эффективный путь в Европу.

Текст опубликован с разрешения автора

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