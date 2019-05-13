Когда мы сможем что-то изменить? Сегодня, 17:52 433 Цей матеріал також доступний українською

Украинцы привыкли к заниженным требованиям, когда речь заходит о развитии страны или города. Пора прекратить с этим мириться

На днях я ввязался в эмоциональную дискуссию о том, каким должен быть мэр Киева. Мы с товарищем оценивали кандидатуры Виталия Кличко и Дмитрия Гордона – вполне, кстати, реальный расклад на будущие выборы киевского городского головы.

"Киеву нужен активный мэр, а не как обычно – подписал распоряжение, утвердил назначение", – доказывал я. Объясню, что я имею в виду. Киев – очень перспективный город, и мне не хочется, чтобы он был скупой на впечатления восточно-европейской столицей, как какая-нибудь Подгорица или Скопье.

Достроить мосты, ревитализировать советскую жилую недвижимость, заработать миллиард долларов на разумной продаже городской земли и муниципального имущества – вот как я вижу задачи мэра украинской столицы. Честно скажу, мне мало парка Наталка на Оболони. Хотя бы потому, что я живу в совершенно другой части города.

"Ты просто много где побывал, вот и судишь по своему опыту, – перечил мне друг. – У тебя завышенные ожидания". Вот только боюсь, что ожидания у меня никак не завышенные. Занижены они у тех киевлян, которые привыкли к торгово-шаурмячному хаосу на станции метро Академгородок и спокойно воспринимают вид заброшенного городского кинотеатра, поросшего зеленью и обнесенного забором с рекламой легких наркотиков в Телеграме.

Украинцам пора смотреть на действительность, которая их окружает, с высоты глобальных стандартов и глобальной повестки дня. Все то, что мы воспринимаем нормой в европейских городах, должно повышать наши требования к городу, в котором мы живем.

Ведь нет ничего приятнее, чем навести порядок в доме, где планируешь жить дальше

Чем занимаются, к примеру, киевские заводы Электронмаш, Меридиан, Кристалл? Я о них ничего не слышу в новостях ведущих СМИ. Порой только появляются новости о попытке рейдерского захвата земли этих заводов, да и то на маленьких районных ресурсах, которые читают от силы сто человек. Какое-то безнадежное безвременье повисло над бизнес-активами столицы, которые могли бы зарабатывать и трудоустраивать, но вместо этого становятся темой для Инстаграм-страниц городских блогеров, работающих в стилистике "тлен и безысходность".

Если бы то же происходило в Бостоне, то неурядицы в развитии городской бизнес-среды давно стали бы темой слушаний в Конгрессе по инициативе местного сенатора. Были бы подняты все муниципальные документы о земельных решениях, коммунальной недвижимости, транспортном и жилищно-коммунальном регулировании в проблемных районах.

Мы же привыкли, что, мол, Киев – это же Киев, здесь всегда есть место беспорядку и хаосу. Ничего с этим не поделаешь, надо жить дальше – есть мюсли на завтрак, жать железо в спортзале, ходить на модные кинопремьеры и заводить собачек-корги, чтобы эффектно позировать с ними для своей аудитории в социальных сетях.

Но нет же. Так дело не пойдет. Требовать порядка – это не завышенные ожидания побывавшего во многих европейских и заокеанских столицах журналиста. Это нормальная реакция городского жителя на то, что он видит вокруг себя каждый день.

Перейдем от муниципальной тематики к общеукраинской. Мне время от времени пишут журналисты и активисты из регионов с просьбой поделиться видением происходящего в украинской политике. Расскажите, например, что вы думаете о конфликте премьера Владимира Гройсмана с экс-министром финансов Александром Данилюком.

Мне есть, что об этом сказать. И даже добавлю – в своем роде похвально, что украинцы такими темами интересуются. Но фокус политического внимания и разбор конфликта между Гройсманом и Данилюком не заменит проникновения нашего внимания в глобальную повестку. В то, чем живет весь мир.

Напомню, в Украине действует Академия наук. С бюджетом, льготами и жильем для ее сотрудников. В Украине работают университеты – тоже за счет налогоплательщиков. В Украине действует так называемый фонд президента для стимулирования развития науки с бюджетом в 1 млрд грн. Но вот где, позвольте поинтересоваться, украинский центр исследований искусственного интеллекта? Почему современные биотехнологии обсуждают в общежитиях аспирантуры биофака университета им. Т.Г. Шевченко, а не в лаборатории с многомиллионным бюджетом?

Когда я вижу рекламу элитной немецкой оправы для очков в метро, то расстраиваюсь. Почему такую оправу нельзя производить в Украине? Когда я вижу в супермаркете расслоение сортов шампуня на качественный европейский и лишь бы какой украинского производства - у меня падает настроение. Мне обидно, что украинское часто становится синонимом плохого качества.

От этих вопросов не спасет наше детальное понимание сути конфликта между Гройсманом и Данилюком, Петром Порошенко и Игорем Коломойским, Валерией Гонтаревой и Юрием Луценко. Мы так привыкли следить за тем, как воруют наши деньги, что совсем забываем беспокоиться о том, чтобы страна – как экономика, как развивающийся рынок – эти деньги зарабатывала. Да, и за коррупцией следить важно, но и экономическое развитие упускать из виду не стоит.

Мы так радуемся, когда министр инфраструктуры Владимир Омелян обещает открыть исследовательский центр Tesla в Украине. Это ведь так модно, глобально, перспективно. Но вот становится обидно за исследовательский центр авиазавода Антонов. Почему он не моден? А ведь на его продукцию есть рынок – динамичный, интересный, способный обогатить как самую компанию Антонов, так и всю страну вместе с ней.

Приведу еще один пример того, как Украина отстает от глобальной повестки. Один мой знакомый уволился из киевского офиса EY, гиганта аудиторского и консалтингового бизнеса, из-за неинтересной работы. Ему приходилось целыми днями переводить с английского на украинский и наоборот документы о налоговом регулировании. Почему? Потому что клиенты интересуются, как сэкономить на украинских налогах. Знаете, чем занимается коллега этого моего знакомого, работающий в крупном консалтинге в Австралии и с которым я также общаюсь? Изучением местного рынка фенов для волос, чтобы помочь клиенту успешнее продать фен австралийского производства.

Вот это очень важная разница: в Украине типичный бизнес-консультант помогает клиенту минимизировать налоговые обязательства, а в Австралии – помогает разработать такую модель фена местного производства, которая привела бы в восторг потенциальных пользователей. О разнице между ВВП Украины и Австралии я вообще молчу.

Так что давайте все-таки смотреть на Украину глобальным взглядом и стараться привносить в ее жизнь то, что мы видим в развитых западных и не только западных демократиях. Искушение жить новостями нашего местного болотца – это проблема недостаточной вовлеченности в глобальные политические и бизнес-процессы. Пульс мировой экономики бьется не только в Нью-Йорке и Париже, но также в Киеве, Львове и Одессе.

Давайте не понижать наши требования к руководству страны и отдельных городов. Мы от многого устали за последние несколько десятков лет, а ведь нет ничего приятнее, чем навести порядок в доме, где живешь и планируешь жить дальше. Сделать качественный ремонт, вынести мешки с мусором, развесить модные картины на стенах – и проснуться однажды утром совершенно в другом настроении.

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