Кличко-мл. и Вакарчук идут в Раду Сегодня, 19:04 340 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 8 мая 2019 года

Кличко-мл. и Вакарчук идут в Раду. Бывший боксер Владимир Кличко может принять участие в парламентских выборах в качестве лидера обновленной партии УДАР, возглавляемой его братом и киевским мэром Виталием Кличко.

Сейчас УДАР тоже представлен в Раде – 30 депутатами, - но в составе президентской фракции БПП. Однако в ближайшем будущем политсила столичного мэра превратится в такую себе К2 и отправится на выборы самостоятельно.

Об этом идет речь в статье журнала НВ «Люди, которые изменят Раду».

Также журналисты НВ установили, что в парламентских выборах решил поучаствовать (во главе самостоятельного проекта) музыкант Святослав Вакарчук. Он даже обзавелся собственным предвыборным штабом, который возглавляет экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко.

Очередные парламентские выборы должны пройти 27 октября.

А еще в Раду стремится попасть – и тоже самостоятельно – нынешний премьер Владимир Гройсман…

Но и о нынешнем своем положении Гройсман не забывает – управляет правительством и министрами…

Паспорта РФ – просто бумага. Кабмин признал недействительными российские паспорта, которые выдаются РФ жителям оккупированного Донбасса.

Об этом сообщил Вадим Черныш, министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц.

Он добавил, что правительство готовит перечень должностных лиц Российской Федерации, которые причастны к организации и реализации упрощенной процедуры выдачи российских паспортов для жителей «Л/ДНР», - к ним, во взаимодействии с международными партнерами, Украина планирует применить санкции.

Кабмин также решил обратиться через МИД к государствам мира с призывом признать недействительными подобные «фейковые» документы.

А еще проживающие в оккупированных РФ районах Донбасса граждане Украины, получившие паспорта России, останутся без украинских пенсий и социальных выплат. Об этом у себя в ФБ написала Ирина Фриз, глава Министерства по делам ветеранов…

И раз уж речь зашла о правительстве…

У Налоговой появился босс. Кабмин назначил Сергея Верланова главой Госналоговой службы (ГНС).

Ранее Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров назначить на эту должность Верланова, - тот победил в конкурсе на пост главы ГНС.

Новый глава ведомства уже успел немного рассказать о своих планах.

«По налоговой милиции позиция четкая: ГНС должна быть демилитаризирована, то есть, правоохранительная функция должна быть отделена от функции сервисной. На сегодня это вопрос политического компромисса. Есть несколько вариантов, которые представлены в комитете Верховной Рады, но сопротивления с моей стороны этому процессу не будет», - сказал он.

Также Верланов планирует создать в ГНС департамент трансфертного ценообразования и департамент, который будет заниматься всеми электронными сервисами в стране.

От планов – к реальности…

Нафтогаз воюет с Фирташем. Облгазы, которые принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу (сейчас удерживается в Австрии), нашли способ для сбора дополнительных средств с потребителей: они отключают дома от газоснабжения под предлогом технического обследования сетей.

Об этом заявил на своей ФБ-странице НАК Нафтогаз Украины.

«Проверять трубы вполне нормально необходимо. Но к чисто техническому процессу облгазы подошли творчески. Восстановить поставки газа обещают только после оплаты дополнительных счетов. Чтобы возобновить газоснабжение газовики требуют дань около 1 тыс. грн с каждой квартиры. Из них 500 грн якобы за обслуживание колонки, которое они даже не проводили», - уверены в Нафтогазе.

Согласно сообщению НАК, облгазы заявили, что при наличии долгов не будут восстанавливать газоснабжение.

«Но большинство этих долгов сформированы из-за скандальных газовых коэффициентов, которые доначисляют облгазы группы РГК [Региональная газовая компания, бенефициаром которой является Фирташ]. Начисление таких коэффициентов не признают в правительстве и в НКРЭКУ, поэтому люди и не должны платить лишнее», - уточнили в Нафтогазе.

И еще об одной войне – настоящей…

Перемирия уже нет. Пророссийские боевики на Донбассе в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня.

Об этом сказано в сообщении операции Объединенных сил (ООС), размещенном на официальной ФБ-странице.

Причиной отмены оккупантами режима прекращения огня в ООС назвали попытку обострить военный конфликт и увеличить социальное напряжение на Донбассе.

Отмечается, что из-за нарушений боевиками условий Минских договоренностей работы по восстановлению зданий, пострадавших в результате обстрелов, временно не ведутся.

«Украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона, а гуманитарная обстановка в районе проведения операции останется под контролем Объединенных сил», - сказано в сообщении ООС.

А в Украине сегодня отметили День памяти и примирения – 74 года назад антигитлеровская коалиция приняла акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии…

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