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Владимир Кличко может возглавить список УДАРа на выборах в Раду

Сегодня, 15:57
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Владимир Кличко может возглавить список УДАРа на выборах в Раду - фото

Klitschko/Facebook

Партия УДАР на выборы в Раду пойдет отдельно

Бывший боксер Владимир Кличко может принять участие в парламентских выборах в качестве лидера обновленной и отделенной от БПП партии УДАР, возглавляемой его братом и киевским мэром Виталием Кличко.

Об этом идет речь в статье журнала НВ Люди, которые изменят Раду.

Очередные парламентские выборы должны пройти 27 октября. Согласно данным опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, в новый парламент проходят шесть партий: Слуга народа (21,5%), Батькивщина (18,7%), БПП Солидарность (14,2%), Оппозиционная платформа - За жизнь (10,5%), Гражданская позиция (6,2%) и Самопомич (5,5%).

Полную версию материала читайте в свежем номере журнала НВ - №16 от 8 мая 2019 года.

Теги:   Журнал НВ УДАР Парламентские выборы Верховная Рада Владимир Кличко

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