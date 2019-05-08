Владимир Кличко может возглавить список УДАРа на выборах в Раду Сегодня, 15:57 1564 Цей матеріал також доступний українською Klitschko/Facebook Партия УДАР на выборы в Раду пойдет отдельно Klitschko/Facebook

Бывший боксер Владимир Кличко может принять участие в парламентских выборах в качестве лидера обновленной и отделенной от БПП партии УДАР, возглавляемой его братом и киевским мэром Виталием Кличко.

Об этом идет речь в статье журнала НВ Люди, которые изменят Раду.

Очередные парламентские выборы должны пройти 27 октября. Согласно данным опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, в новый парламент проходят шесть партий: Слуга народа (21,5%), Батькивщина (18,7%), БПП Солидарность (14,2%), Оппозиционная платформа - За жизнь (10,5%), Гражданская позиция (6,2%) и Самопомич (5,5%).

Полную версию материала читайте в свежем номере журнала НВ - №16 от 8 мая 2019 года.