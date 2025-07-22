Зло — это всегда присвоение коллективного блага.

Карманник похищает не кошелек — он похищает общественную безопасность. Разрушает ее, и тем сокращает общее в пользу частного. В этом смысле нет разницы между ним и тем, кто садится пьяный за руль.

Коррупция, монополии, взятки — это же ничто иное, как нарушение правил честной конкуренции. Когда за все приходится доплачивать конкретному мне. И весь расчет строится на том, что убытки — они на всех и понемногу, а бонус — кому-то конкретному и большой.

Качество государства определяется тем, сколько в нем «общих благ». Чистые парки и безопасные улицы. Конкурентная среда в бизнесе и госзакупках. Эффективные административные услуги и независимые правоохранительные органы.

Любое зло начинается с присвоения коллективного блага

А потому любое зло начинается с присвоения коллективного блага. С уничтожения общего капитала. С приватизации того, что принадлежит всем.

Если сегодня власть уничтожит независимость НАБУ и САП — это будет восприниматься именно таким образом. Как попытка противопоставить собственную безопасность — безопасности страны. Как поведение мародера, который пользуется ситуацией. Как второй фронт против будущего под прикрытием первого.

Как бы эти люди себе это ни объясняли.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал