Как в РФ пытаются обвинить Казахстан в запуске украинских дронов

Обломки украинского ударного дрона, предположительно, FP-1, были обнаружены возле поселка Кизылтал Бурлинского района Казахстана. Очевидно, что дрон оказался под воздействием российского РЭБ, когда пролетал воздушное пространство Саратовской, либо Самарской области, направляясь, вполне возможно, к Орскнефтеоргсинтезу.

В результате, воздушное средство потеряло управление и, отклонившись от маршрута примерно на 20 км, рухнуло на территории Казахстана.

И, вместо того, чтобы признать, что дрон был подавлен российским РЭБ и залетел на территорию Казахстана именно по этой причине, знаете, что сейчас несут российские площадки? Что украинские дроны по России запускаются с территории Казахстана!

Забавно, ведь дальность полета дрона FP-1, при боевой нагрузке 100−120 кг, составляет 1 600 км и более. Возникает вопрос, зачем его запускать с территории Казахстана? Для этого можно использовать менее габаритный и менее энергозатратный дрон.

На территорию Казахстана не единожды залетали российские дроны

По всей видимости, российская пропаганда в ближайшее время будет максимально обвинять Казахстан в сотрудничестве с Украиной, не на официальном уровне, а именно через свои серые, пропагандистские помойки, формируя негативный образ казахов. Схожий метод применялся в свое время против Азербайджана, когда российская ПВО в декабре 2024 года сбила гражданский авиалайнер AZAL.

Отдельно хочу отметить, что на территорию Казахстана не единожды на протяжении 2025 года залетали российские дроны. В частности, 20 февраля в Западный Казахстан, в районе села Уялы Бокейординского района, был обнаружен рухнувший российский разведывательный дрон Орлан-10. На утро 19 марта в окрестностях села Атамекен был найден рухнувший дрон-камикадзе Shahed-136. 26 марта в Жанибекском районе были обнаружены обломки неустановленного типа БПЛА. А 19 июня в Мангистауском регионе, район Каракия, недалеко от пограничного железнодорожного пункта Болашак, был обнаружен рухнувший дрон-камикадзе Arash-2.

От себя замечу: ситуация совсем не комильфо. Как бы в Москве не начали обдумывать новую «СВО», для создания некоего буфера безопасности на севере Казахстана, и готовят под эту интервенцию соответствующую легенду. Казахи помогают украинцам, у них даже флаг схожих цветов.

