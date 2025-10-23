В Казахстане неподалеку от границы с РФ взорвался неизвестный дрон — Минобороны страны

23 октября, 16:16
Дрон, который нашли на территории Казахстана, 23 октября 2025 года (Фото: Казинформ / Telegram)

В Казахстане в Бурлинском районе, который граничит с РФ, зафиксировали взрыв неизвестного беспилотника. Об этом в четверг, 23 октября, сообщило Министерство обороны Казахстана в Telegram.

Как отметили в Минобороны страны, обломки упали в отдаленной местности, где никто не проживает. Пострадавших и разрушений не было.

«Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами», — добавили в министерстве.

В Казахстане уже проводят консультации с партнерами, которым «потенциально могут принадлежать эти аппараты».

Как пишет Казанинформ, в полиции утверждают, что на территории Казахстана обнаружили обломки «предмета, визуально похожего на беспилотник».

После инцидента в Минобороны Казахстана заявили, что усиливают контроль после падения дрона.

19 марта в Казахстане местные жители нашли беспилотник, который визуально похож на российский шахед. Его обнаружили в Западно-Казахстанской области на границе с Россией. Издание отметило, что дрон упал в отдаленной местности, вдали от населенных пунктов, и найден в целостном состоянии, без видимых повреждений.

