Каково это – провести год в космосе? Сегодня, 13:03 692 Цей матеріал також доступний українською

Исследование влияния космических перелетов на человеческий организм может пролить свет на процесс старения

Жизнь на борту Международной космической станции (МКС) движется быстро. Путешествуя на скорости примерно в 17000 миль в час и на расстоянии в 300 миль над Землей, астронавты видят 16 восходов и закатов каждый «день», паря в коробке с теми, на кого полагаются жизнью.

Здесь ради визуального примера проще всего вспомнить голливудские блокбастеры вроде «Марсианина», «Гравитации» и «Интерстеллара», показывающие футуристический взгляд на жизнь вне Земли, отправляя зрителя все дальше в открытый космос. Но как на настоящий полет в космос реагирует человеческий организм? Что с ним происходит? Какой эффект оказывается на здоровье? Будут ли космические путешественники стареть иначе, чем те из нас, кто остался на Земле? Насколько мы адаптируемы к космической среде?

Безусловно, это заботы НАСА. Пока мы почти ничего не знаем о том, как космические перелеты и продолжительные миссии меняют тело человека и обратимы ли эти изменения после возвращения астронавтов на Землю. Возможность исследовать эти интригующие вопросы появилась благодаря близнецам-астронавтам Скотту и Марку Келли.

В ноябре 2012 года НАСА избрали космонавта Скотта Келли для своей первой годичной миссии. Вскоре на пресс-конференции Скотт намекнул, что эта миссия может дать возможность увидеть, как жизнь в космосе повлияет на его тело в сравнении с его «земным» братом-близнецом Марком Келли, который тоже астронавт и бывший военно-морской пилот-испытатель. Примечательно, что близнецы Келли – это люди с одинаковым социо- и биогенетизмом. Это обеспечило проведение идеального космического эксперимента с «космическим близнецом» и «земным близнецом» в главной роли. Скотт провел год на борту Международной космической станции, пока его идентичный близнец Марк оставался на Земле.

Насколько мы адаптируемы к космической среде?

Это исследование («TWINS») стало наилучшим образчиком реакции человеческого тела на космические перелеты. Результаты на годы вперед будут направлять дальнейшие исследования и персонализировать подход к оценке влияния на здоровье отдельных космонавтов.

Как биолог в Университете Колорадо я изучаю влияние радиационного облучения на человеческие клетки. В рамках исследования TWINS, я была особенно заинтересована оценкой того, как окончания хромосом, называемые теломерами, изменились после года в космосе.

Побочные эффекты жизни в космосе

НАСА бросило клич и выбрало 10 научных исследований со всей страны для эксперимента TWINS. Эти исследования включали в себя молекулярные, физиологические и поведенческие измерения, а также впервые в космонавтике различные «-омик» исследования. Некоторые команды оценивали влияние космоса на геном – целый набор ДНК в клетке (геномика). Другие следили за тем, какие гены включались и производили молекулу под названием мРНА (транскриптомика). Некоторые исследования фокусировались на том, как химические модификации, не меняющие ДНК, влияли на регуляцию этих генов (эпигеномика). Также ученые проводили исследования протеинов, вырабатываемых в клетках (протеомика) и рассматривали продукты метаболизма (метоболомика).

Кроме того, проводились исследования, как космическая среда может изменить микробиом – совокупность бактерий, вирусов и грибков, живущих на нас и в нас. Одно из исследований рассматривало ответ иммунитета на вакцину против гриппа. Другие команды проверяли биологический материал Скотта на биомаркеры атеросклероза и передвижение жидкости в верхнюю часть тела в результате влияния микрогравитации, способное изменить зрение и вызвать головную боль. Когнитивную деятельность оценивали с помощью компьютерных тестов, разработанных специально для астронавтов.

Более чем 300 биологических проб – стула, мочи и крови – были многократно взяты у близнецов до, во время и после годичной миссии.

Близнецы Келли, безусловно, одни из самых известных тандемов на и вне Земли. Также и одни из самых интервьюируемых. Есть вопрос, который задают особенно часто – вернулся ли Скотт из космоса моложе Марка – ситуация, напоминающая «Интерстеллар» или Эйнштейновский, так называемый, «парадокс близнецов». Однако МКС не летит со скоростью света по отношению к Земле, искажение времени или его замедление в результате движения – минимальны. Поэтому разница в возрасте между братьями равняется лишь миллисекундам.

Тем не менее, вопрос связанный со старением в космосе и сопутствующими рисками развития возрастных заболеваний таких как деменция, кардиоваскулярные нарушения и рак – во время и после миссии – важен и именно его мы пытались целенаправленно изучить в рамках нашего исследования длины теломеров.

Теломеры – это окончания хромосом, защищающие их от разрушения и от «изнашивания», так же, как и кончики шнурков. Теломеры чрезвычайно важны для поддержания стабильности хромосом и генома. Тем не менее, теломеры естественным образом укорачиваются в результате деления клеток и в процессе старения. Частота, с которой теломеры сокращаются, зависит от множества факторов таких как кислотный стресс и воспаление, питание и физическая активность, психологический стресс и воздействие окружающей среды, например, загрязнения воздуха, ультрафиолетовых лучей и ионизирующей радиации. Поэтому, длина теломеров отображает индивидуальную генетику человека, опыт и различные внешние воздействия, а также является информативным индикатором общего здоровья и старения.

Теломеры и старение

Наше исследование предполагает, что уникальные стрессы и внеземные воздействия на астронавтов во время космического перелета, например, такие как изоляция, микрогравитация, высокий уровень диоксида углерода и галактические космические лучи – ускоряют сокращение теломеров и старение. Для того чтобы это проверить, мы оценили длину теломеров в образчиках крови взятых у близнецов до, во время и после годичной миссии.

Скотт и Марк в начале исследования имели одинаковую длину теломеров, что совпадало с их сильным генетическим компонентом. Как и ожидалось, длина теломеров оставшегося на Земле Марка, была относительно стабильна на протяжении всего эксперимента. Но теломеры Скотта, на удивление, оказались значительно длиннее в каждом образце, проверенном во время полета. Это абсолютно противоречило нашим ожиданиям.

Более того, после возврата Скотта на Землю длина теломеров стремительно сократилась, а за последующие месяцы стабилизировалась до близкой к первоначальной. Если рассматривать это с перспективы старения и риска заболеваний, у Скотта оказалось намного больше коротких теломеров, чем было до полета в космос. Сейчас наш вызов – понять, как и почему возникают такие, свойственные космическим перелетам, динамические изменения длины теломеров.

Наши находки будут полезны и землянам, так как мы все стареем и подвержены возрастным заболеваниям. Результаты исследования TWINS могут дать дополнительные подсказки о природе этих процессов и расширяют наше понимание того, что мы можем сделать, чтобы избежать их или продлить продолжительность жизни.

Долгосрочный эффект долгого пребывания в космосе ещё не определен, но TWINS стал важным шагом на пути человечества к Луне, Марсу и за их пределы…и к превращению научной фантастики в факт.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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