Как вы заботитесь о себе? Сегодня, 21:02 893

Недавно мне задали такой вопрос. Спрашивала психолог онкологической клиники, в которой я лечусь вот уже несколько лет

Я ответила: «Да вот, собираюсь на йога-ретрит на четыре дня. Отключу телефон. Думаю, там точно о себе позабочусь». Психолог с улыбкой кивнула, ответ ей, похоже, понравился. Хотя больше конкретных примеров заботы о себе я не назвала, только призналась, что этому навыку — прислушиваться к своим потребностям и не взваливать неподъемный груз — пришлось долго учиться. И если бы не мой диагноз, вряд ли поняла бы, насколько этот навык важен и в полном смысле слова жизненно необходим каждому из нас.

Лет 10 назад я, на бегу и в состоянии уже привычного цейтнота, на вопросы «Как ты отдыхаешь?» или «Ты высыпаешься?», отвечала бодрым «Отоспимся на том свете». А еще очень любила рассказывать фрагмент отличной голливудской комедии «Множество» с Майклом Китоном в главной роли. В начале фильма герою, который совершенно загнан работой и домашними проблемами, задают вопрос:

— Как вы расслабляетесь?

— Играю в гольф, — отвечает он.

— Классная игра. И как часто?

— Дайте подумать… Никогда. Да, никогда не играю.

Мне нравилось пересказывать эту сцену, я считала это своего рода самоиронией. Мне долгое время казалось, что я же все могу, я железная, со всем справлюсь, никогда никого не попрошу о помощи, потому что это удел слабаков; не ныть, не обращать внимания на усталость и депрессию, а тащить, тянуть, подниматься и упрямо продираться сквозь жизненные дебри. Девиз — ницшеанское (и тоже когда-то любимое мной) «Что нас не убивает, делает сильнее». Так вот. Неправда это.

Если бы не мой диагноз, вряд ли поняла бы, насколько этот навык важен

Без стрессов, конечно, жизни не бывает. Но когда они превращаются в унылую или, напротив, беснующуюся вереницу, а организм после выброса адреналина и кортизола (это «дерись или беги», которое помогает быстро оценить опасность и принять решение), долгое время не возвращается в спокойное состояние, — вот тут-то и начинаются проблемы. Сначала психологические, а потом, вполне возможно, и физиологические. От которых мы ожидаемо отмахиваемся.

Попробуйте погуглить книги на тему самосовершенствования. Вам услужливо подсунут что-то вроде «Выйди из зоны комфорта», «7 навыков высокоэффективных людей (+ аналогичное издание для тинейджеров)», «Неделя без жалости к себе», «Не проспи свою жизнь. Десять недель интенсива», «Как стать крутым и продвинутым» и прочее, и прочее, и прочее.

Почему-то самосовершенствование, по большей части, означает, что кого-то надо всенепременно догнать и перегнать.

Быть трудоголиком (и речь не только о работе как таковой, но о стиле жизни в целом), все время что-то делать, спешить, не видеть месяцами друзей (зачастую таких же взмыленных), спать поменьше, бодрствовать побольше, запивать стрессы таблетками, ну или чем покрепче, жить от краткосрочного допуска до дарованных государством красных дней календаря, чтобы уже доползти туда, упасть и побыть овощем на пляже или на диване, закрыв наглухо окна и двери, — это «норма» совершенно ненормальной и полной стрессов жизни.

Но ведь по-другому мы просто не умеем. Потому что нас не учат заботиться о себе. Зато убеждают, что надо всю жизнь стараться, соответствовать, работать и перерабатывать, тянуться за планочкой, установленной сначала родителями и учителями, а потом, кажется, и всем окружающим миром. А еще нас учат оправдывать чужие надежды. Да-да, сначала, как водится, это надежды мамы-папы-дедушки-бабушки и Мариванны, которая легко строит даже самых суровых родителей этим «он/она же такой способный/способная, может намного больше!».

Помню, как несколько лет назад услышала от мамы одного подростка историю, которая для нее была победой силы воли над человеческими слабостями, но меня, честно говоря, привела в замешательство. Так вот, ее сын с раннего детства занимался плаванием, учился играть на аккордеоне и ходил, как положено, в общеобразовательную школу. Свободного времени у него практически не было. Даже по выходным дням он вставал ни свет ни заря, чтобы его отвезли на очередную тренировку в бассейн. Потом возвращался домой и, поспав пару часов, принимался за уроки или разучивание очередного музыкального произведения. Он становился старше, нагрузка — больше, и вот в какой-то момент он сказал, что хотел бы бросить музыкалку. Ну тяжело ему стало тянуть все и сразу. На что его мама заявила: «Но если ты бросишь, это очень расстроит твою учительницу музыки». Угадайте, что было дальше. А ничего. Все осталось на своих местах. Мне тогда стало очень жаль хлопца. То есть, на его потребности откровенно наплевали в угоду потребностям других людей — очевидно, не только учительницы, но и мамы, которая видела в сыне первоклассного ученика, пловца и аккордеониста в одном флаконе. И в его голове застолбили — ты должен соответствовать чужим ожиданиям и ни в коем случае не расстраивать окружающих своими «хотелками».

Когда я осознаю, сколько дров наломал мой личный внутренний перфекционист и отличник сначала учебы, а потом и работы, мне уже не делается страшно, мне становится очень грустно. Потому что никто не учил меня беречь себя и заботиться о себе. И спустя годы марафонов больших и маленьких пришла болезнь, которая, как ни странно, доходчиво и в деталях изложила мне эту мудреную науку.

Недавно услышала от знакомого: «Как много стало вокруг людей с онкологией, просто эпидемия, и столько совсем молодых! Откуда? Почему?» Я не связываю категорически затяжные стрессы и свое заболевание, но в том, что это истощило силы и иммунитет — не сомневаюсь ни секунды.

Думаю, хорошо бы создать новую дисциплину, на емком английском это было бы что-то вроде self-tolerance, терпимость и лояльность к самому себе, умение себя пожалеть. «Как так? — спросите вы. — А как же все успеть?» А надо ли? Неужели мы настолько самоуверенны, что думаем — мир проведет без нас 20 минут, час, полдня, день или больше и рухнет? Остановитесь, пожалейте себя, позаботьтесь о себе, отдохните, спросите — что нужно мне прямо сейчас, чтобы мозг не взорвался от напряжения, а клетки внезапно не объявили войну?

Думаете, я уже в совершенстве овладела этой наукой? Нет, я все еще в процессе. Но научилась, как минимум, слышать свой организм, жалеть его, учитывать его потребности, понимать, где я не потяну, и не грузить его, а беречь и заботиться о нем насколько это в моих силах здесь и сейчас, ведь другого, запасного, у меня (у вас, кстати, тоже) нет.

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