Будем учиться у японцев. Как нам пережить зиму

Именно японские лайфхаки могут пригодиться украинцам этой зимой

Агрессор рассчитывает на истощение украинцев за счет блэкаутов. Именно поэтому забота о собственном здоровье и состоянии близких является одной из опор устойчивости Украины. Что можно сделать в условиях поражения базовых ресурсов: тепла и света? Как нам организовать свой быт в условиях холодоцита?

Реклама

Опыт Японии

Исторически так сложилось, что японцы привыкли переживать зиму без централизованного отопления. Привычная для них зимняя температура в помещениях +13 градусов, нередко бывает и +10, а в спальнях может опускаться до +6.

Сегодня японцы используют электроотопление, но имеют много веков опыта жизни без электричества. Именно японские лайфхаки могут пригодиться украинцам этой зимой.

Кроме очевидных советов — теплее одеваться — есть еще кое-что.

Для тех, кому приходится много сидеть в холодных помещениях, пригодятся обычные грелки. Наполненную горячей водой грелку следует размещать на ступнях. Холодные ноги — это не о неприятных ощущениях, речь идет о негативном воздействии на иммунную и сосудистую системы организма. Согревание ног решает много проблем от преодоления дискомфорта до оздоровления.

Японцы спят в холодных помещениях, но предварительно прогревают кровать. Ту самую простую грелку можно заранее положить в постель, а затем переместить к ногам. Ведь холодные ноги — одна из причин бессонницы. Для организации спального места лучше использовать несколько грелок.

Самый неочевидный лайфхак — защита головы.

Холодные ноги — одна из причин бессонницы

Голова является одним из основных источников потери тепла, поскольку имеет много расположенных близко к поверхности кожи кровеносных сосудов. При этом, в отличие от других частей тела, не имеет большого количества жировой ткани, которая служила бы изолятором.

Мозг нуждается в постоянном притоке крови, поэтому сосуды головы часто остаются расширенными, а когда таки сужаются, то это имеет крайне негативное влияние на здоровье. В первую очередь, головные уборы необходимо надеть на детей. Взрослые могут использовать капюшоны.

Особенно рекомендуется защищать голову ночью, ведь во время сна можно сразу не почувствовать холода и получить негативные последствия переохлаждения.

Еще один достаточно доступный японский лайфхак — принятие горячей ванны непосредственно перед сном.

Опасности холода

Бытует утверждение, что от холода можно простудиться. На самом деле простуда — это острая респираторная инфекция верхних дыхательных путей и возникает из-за активизации вируса в организме. Низкая температура не является причиной ОРВИ или гриппа, но создает условия для их развития. Переохлаждение приводит к неспособности организма противодействовать инфекциям.

Особенно уязвимые группы: дети и пожилые люди, поскольку у них ослаблена терморегуляция.

Проблему может существенно усугубить недостаточное или несбалансированное питание и обезвоживание.

Большинство осознает, что наибольшему риску подвергаются люди с тяжелыми болезнями. Но, на данном этапе, есть еще одна широкая категория людей, которые тоже в группе риска. Могут не почувствовать состояние переохлаждения люди, которые употребляют антидепрессанты, наркотические обезболивающие и седативные средства.

Неочевидный совет по преодолению риска переохлаждения: движение!

Регулярная (каждые несколько часов) простая интенсивная зарядка, а также прогулки в высоком темпе: хотя бы минут сорок, желательно в светлое время дня.

Согревающая еда и напитки

Некоторые исследователи заметили, что при неизменном образе жизни, человек из-за похолодания тратит больше на 20−30% энергии.

В холодное время года самая полезная температура пищи около 40 градусов. Для нормального функционирования организма не обязательно постоянно употреблять теплые блюда. Нормально есть и холодные мясо или рыбу — это не имеет вредного влияния на организм человека. А вот напитки лучше употреблять теплые (50−60 градусов), а не горячие. Наибольшую согревающую силу имеют такие напитки:

— Чай с имбирем;

— Напитки на основе какао.

Опасен распространенный в Украине миф, что алкоголь согревает. Наоборот, алкоголь искажает ощущение реальности, поэтому именно пьяные люди часто становятся жертвами переохлаждения. Алкогольные напитки создают обманчивое ощущение уюта, но на самом деле расширяют сосуды и ускоряют потерю тепла.

Здоровому человеку немного крепкого алкоголя, добавленного в теплый напиток, не повредит, но речь идет больше о расслабляющем и успокаивающем эффекте.

Лучший согревающий эффект достигается за счет добавления в теплые напитки таких специй, как корица, гвоздика, кардамон.

Если можете употреблять острую пищу, стоит добавить к питанию что-то из широкого спектра острых приправ. Чеснок, красный перец, горчица или хрен — все они имеют как согревающие, так и противомикробные и другие полезные свойства.

Компенсация недостатка света

Недостаток света, помимо стресса в социально-рабочей сфере, имеет ещё один эффект: влияние на психологическое состояние.

Для того, чтобы снизить негативное влияние всем украинцам периода блэкаута, стоит употреблять витамин DЗ.

Но этого недостаточно. Положительное влияние на мозг дает наблюдение живого огня. Поэтому печка может не только согреть, а еще сработать расслабляюще. Даже наблюдение за свечой имеет медитативный эффект. Но самое важное — усиление социальных контактов.

Регулярные посиделки с близкими с согревающими напитками и даже самой простой, но полезной едой поможет пережить вызовы тяжелой зимы и удержать психическое и физическое состояние в пределах нормы.