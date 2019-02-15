Как научить молодежь менять страну Сегодня, 20:13 345 Цей матеріал також доступний українською

– это и есть суть власти. Чтобы быть сильным гражданином, необходимо знать, как работают структуры правительства Понимание и осмысление того, как работает правительство,это и есть суть власти. Чтобы быть сильным гражданином, необходимо знать, как работают структуры правительства

Несколько лет назад лидеры американской общественной организации College Board – люди, разработавшие SAT, экзамен на поступление в колледж, задали для себя главный вопрос: какие из всех тех навыков и знаний, которые подвержены проверкам у молодежи, являются важнейшими? Их ответ: способность освоить «два кода» – компьютерные технологии и Конституцию США.

С тех пор они адаптируют SAT и свою программу так, чтобы вдохновлять и оценивать знания по этим двум предметам. Именно с Дэвидом Колманом, президентом College Board, и Стефани Санфорд, ответственной за решение вопросов глобальной политики, я с огромным удовольствием буду обсуждать все эти идеи. Поэтому главный вопрос к моим собеседникам: «Почему именно эти два кода?».

Их ответ был кратким: если ты хочешь быть влиятельным гражданином в своей демократии, быть способным не только направлять, координировать общество и его институты, но и улучшать и формировать их – ты просто обязан знать, как работает американская конституция. А если ты хочешь быть влиятельным и гибким рабочим, художником, писателем, ученым или учителем и обладать способностью формировать мир вокруг себя, то тебе должно быть известно, как работают компьютеры и как их заменять.

"Учитесь быть тем, кто меняет вашу окружающую среду, а не только является ее жертвой"

С вычислительными технологиями, интернетом, большим объемом данных и искусственным интеллектом в настоящее время мы создаем основополагающие блоки почти каждой индустрии, и молодой человек, который в состоянии освоить их принципы и базовые техники кодирования, находящиеся в основе работы компьютеров и других гаджетов, «будет более подготовленным для любой работы», заявили Колман и Санфорд, подкрепив доводами свою инициативу. «Между тем Конституция формирует фундаментальный код, определяющий сущность Америки и ее основополагающие свободы, – а это неотъемлемый путеводитель по жизни нас как продуктивных граждан».

Поэтому вместо SAT и курсов программы, основанных на том, что можно зазубрить и забыть, эти люди меняют их где только можно, чтобы протолкнуть свою инициативу «двух кодов».

В 2016 году College Board полностью обновили экзамены, а также направления своих курсов по компьютерным наукам. В оригинальном курсе, в значительной степени сосредоточенном на программировании Java, около 80% студентов представляли мужчины. И подавляющее их большинство были белыми и азиатами, говорит Колман. А для женщин и национальных меньшинств, не представленных на курсе, адресован следующий посыл: «Как вы можете быть заинтересованы в углубленном изучении грамматики языка, если это вам неинтересно?».

Впрочем, как оказалось позже, такой посыл не нашел поддержки у студентов. Поэтому, по словам Колмана, они решили «изменить приглашение» их новым курсом принципов компьютерных наук, начиная его с постановки вопроса: «Чем бы вы хотели заниматься в мире? Музыкой? Искусством? Наукой? Бизнесом? Отлично! Поэтому приходите сюда, чтобы создать приложение, которое весьма пригодилось бы вам, и изучайте принципы компьютерных наук, а не просто кодирование, – говорит Колман. – Учитесь быть тем, кто меняет вашу окружающую среду, а не только является ее жертвой».

Новый курс стартовал в 2016 году. Набор был самым масштабным как для нового курса в истории программы College Board – с количеством более чем 44 тысяч студентов со всей страны.

Спустя два года The Christian Science Monitor сообщили: «Как никогда большое количество студентов решило посещать программные курсы College Board по компьютерным наукам, и среди них все больше женщин, а также представителей групп смешанного происхождения».

И далее по тексту говорится: «College Board сообщает, что с 2017 по 2018 год рост количества женщин, афроамериканцев и латиноамериканцев был наиболее динамичным именно среди студентов курсов по компьютерным наукам. Следовательно, количество учащихся, сдающих экзамены, возросло соответственно до 39%, 44% и 41%... Для сравнения: в 2007 году менее 3 тысяч студенток сдали экзамен по этим курсам, а в 2018-м их было более 15 тысяч».

Курс по американскому управлению и политике также немного изменили. В то время как у США сейчас президент, который действует так, словно вообще не читал Конституцию, мы четко наблюдаем, как студенческие кампусы постепенно превращаются в места для свободного обмена идеями и реальных обсуждений возникающих проблем. В результате Колман и Санфорд пришли к выводу, что каждый студент, поступающий в колледж, обязательно должен уметь применять Первую поправку, провозглашающую пять свобод – и не только свободу высказывания.

Каждый студент должен осознать и уяснить, по словам Колмана, что «наша страна имела полное право на существование – и это первый объединяющий нас фактор, однако при этом есть и несколько противоречий, разделяющих нас. Поэтому мы решили немного порассуждать и обдумать – как мы можем реально поспособствовать тому, чтобы заменить всякого рода насмешки, иронию продуктивной беседой?».

Это должно начинаться со старших классов, говорит Санфорд, курирующая инициативу «двух кодов». «Подумайте, насколько вы готовы прийти в колледж и окунуться в жизнь с пониманием пяти свобод, пребывающих под защитой Первой поправки – свободы, собраний, петиций, прессы и религии. Первая поправка закладывает фундамент зрелого общества дискуссий и идей – сформированного на праве или даже обязательстве говорить, и, при необходимости, протестовать, но не прерывать и не запрещать кому-либо говорить».

Это особенно важно, отмечает она, «когда технологии и демократия находятся в состоянии конфликта, но и то и другое – очень важно и нужно», и требует совместной работы, в тандеме.

Стоит только проанализировать, как на выборах в 2016 году злоупотребляли платформой Facebook, чтобы убедиться, что две крупнейшие силы Америки – инновации и свободу слова – взяли на вооружение. Если их не гармонизировать, тогда, Хьюстон, у нас проблемы.

Поэтому новый программный курс по управлению основан на углубленном разбирательстве по 15 делам Верховного суда, а также 9 фундаментальным документам, которые каждый молодой американец обязан знать.

Помимо обновления курса по управлению и экзамена по этому предмету, в 2014 году Колман и Санфорд дополнили тест SAT заданиями на понимание прочитанного отрывка одного из фундаментальных документов вроде Конституции или другого важного демократического текста – например, хорошей президентской речи. Благодаря этому студенты и преподаватели получают то, чего SAT ранее не мог предоставить: есть контент, который является непропорционально более мощным и важным, и если ты будешь готов к этому, то тебя вознаградят за безупречную подготовку на экзамене.

Санфорд выросла в Техасе, а в детстве на нее сильно повлиял просмотр выступления афроамериканской конгрессменки Барбары Джордан по делу об Уотергейте, против президента Ричарда Никсона. Больше всего Санфорд запомнила то, какой мощной силой обладала Джордан, «свободно цитируя Конституцию» и оперируя юридической терминологией.

«Понимание и осмысление того, как работает правительство, – это и есть суть власти. Чтобы быть сильным гражданином, тебе необходимо знать, как работают структуры правительства и как ты можешь действовать в этих рамках».

И дети сразу подхватывают это: класс, прошедший курс по управлению и политике США в старшей школе в городке Хайттаун, расположенном в штате Нью-Джерси, в отчете одного из комитетов Сената признан таким, который внес существенный вклад в разработку закона о сборнике записей по нераскрытым случаям нарушения гражданских прав, одобренного в прошлом месяце.



По мнению Санфорд, это блестящая аргументация ее мантры: «Знания, навыки, действия» –дети изучают определенные факты, понимают, как они возникают, а затем решают для себя, что из этого они могут позаимствовать, взять, применить, чтобы изменить мир».

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Томаса Фридмана. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал опубликован на The New York Times

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