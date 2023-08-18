Как и чем живут россияне во время войны Кремля против Украины 18 августа, 19:11 NV Премиум

Падение рубля на руку Кремлю?

Переход курса рубля к доллару за отметку 100 — это действительно психологический рубеж. Его рубль переходил один раз, после начала полномасштабной агрессии. Это длилось очень недолго и это был очень важный психологический момент. После него большинство россиян, следивших за курсами валют, которым было что терять, выдохнули спокойно. Успокоившись, они решили, что никакой проблемы нет, это был краткосрочный эффект; экономика работает, живем дальше.

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Теперь совершенно очевидно, что это тот рубеж, который, возможно, рубль еще как-то откатится за него на какое-то время, но в целом он его будет штурмовать, обязательно перейдет и дальше надо будет привыкать жить с курсом более 100 рублей за один доллар. А это будет означать, что они возвращаются, особенно для старшего поколения россиян, которые помнят начало 1990-х, они возвращаются в период высокой инфляции.

Все социсследования (мы понимаем, насколько они достоверны в полицейском государстве), но общие тенденции иногда показывают — демонстрировали, что наименее обеспеченные россияне вместе с наиболее образованными россиянами наиболее негативно относились к полномасштабной агрессии против Украины.